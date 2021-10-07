Четверг, 7 Октября 2021 12:19

АрмИнфо.Перспективы инвестиционного взаимодействия, а также потенциал торгово-экономических отношений с Польшей были обсуждены в рамках визита казахстанской делегации в Варшаву, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт АО «НК «KAZAKH INVEST».

Так, в ходе визита был организован казахстанско-польский экономический форум, с участием свыше 250 предпринимателей двух стран, представляющие сферы сельского хозяйства, машиностроения, ВИЭ, финансов, ГМК, а также энергетики и др.

В рамках форума были подписаны семь двусторонних документов по реализации в Казахстане проектов на сумму порядка 445 млн долл. США. В состав казахстанской делегации вошли Комитет по инвестициям МИД РК, АО «НК «KAZAKH INVEST», АО «Банк развития Казахстана», АО «БанкЦентрКредит», АО «НУХ «Байтерек», АО «ФРП «Даму», АО «Аграрная кредитная корпорация», а также представители казахстанского бизнеса.

Польская сторона была представлена руководством АО «Польское агентство по инвестициям и торговле», АО «Банк национальной экономики», департаментов министерств иностранных дел и развития и технологий, а также крупных фирм, заинтересованных в расширении сотрудничества с Казахстаном, – «Selena FM SA», «Pronar», «Poplonski Trading Company», «Plantalux», «Ekokonsulting» и др.

Мероприятие направлено на активизацию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Польшей, укрепление действующих и налаживание новых прямых контактов между деловыми партнерами двух стран. На открытии Форума Посол Казахстана в Польше Алим Кирабаев отметил политические и социально-экономические достижения Казахстана за 30 лет Независимости страны, а также информировал о принимаемых мерах по реализации четырех пакетов реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым.





Также на полях мероприятия проведены ряд двусторонних встреч с польскими государственными и частными компаниями. В частности, руководством Комитета по инвестициям МИД РК и АО «НК «KAZAKH INVEST» были проведены встречи с представителями «Selena FM SA», «Dumni Polska», «Caspian International group», «PAIH» для обсуждения новых подходов в реализации совместных инвестиционных проектов в области строительства, машиностроения, ГМК и др.



