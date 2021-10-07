Четверг, 7 Октября 2021 12:06

АрмИнфо. Глава правительства Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание своему японскому коллеге Фумио Кисиде по случаю избрания на пост премьер-министра Японии.

В частности, он отметил, что за прошедшие годы между Арменией и Японией сформировались основанные на взаимном уважении дружественные отношения, из года в год расширяется двустороннее взаимодействие, вовлекая все новые сферы экономической и культурной жизни. <Уверен, что за время Вашего пребывания в должности армяно-японские отношения будут дополнены новыми программами и инициативами>, - сказал премьер. Вместе с тем, он выразил благодарность Японии от имени армянского народа за постоянное содействие, которое играет важную роль в развитии страны. Придав большое значение дальнейшему развитию тесных связей с Японией, Никол Пашинян выразил готовность приложить усилия для еще большего развития и укрепления связей между странами на благо армянского и японского народов.

В завершение премьер пожелал Фумио Кисиде крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Японии - мира и процветания.