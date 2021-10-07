Четверг, 7 Октября 2021 12:06

АрмИнфо. Выборы в органы местного самоуправления в Республике Армения будут проведены 17 октября, 14 ноября и 5 декабря, сообщил министр территориального развития и инфраструктур Армении Гнел Саносян 7 октября в ходе заседания правительства.

Накануне кабинет министров в формате "письменного голосования" одобрил постановление о проведение выборов в общинах Аштарак, Апаран, Талин Арагацотнской области; Арарат, Арташат, Масис, Веди Араратской области; Аракс, Армавир, Баграмян, Хой, Мецамор, Вагаршапат, Паракяр Армавирской области; Гавар, Мартуни, Севан, Варденис Гегаркуникской области; Туманян, Спитак, Ванадзор, Памбак, Лорийской области; Абовян, Гарни, Цахкадзор, Нор Ачн, Раздан, Наири Котаййкской области; Ахурян, Амасия, Ашоцк, Артик Ширакской области; Егегнадзор, Вайк, Джермук Вайогдзорской области; Ноемберян Тавушской области 5 декабря 2021 года. В тот же день правительство назначило выборы в ОМС (руководителей общин и членов совета старейшин) в общинах Аревут и Мецадзор Арагацотнской области.

Процесс укрупнения общин стартовал в 2016 году, тогда в результате объединения 486 общин было создано 54 укрупненных общин. На данном же этапе объединив 441 общину из Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской, Котайкской, Ширакской, Вайоцдзорской, Тавушской областей РА будут созданы 38 общин-кластеров. Остальные 404 общины будут иметь статус населенного пункта, где вместо главы общины будет административный представитель, а распоряжаться бюджетом будут глава и Совет старейшин укрупненной общины.

Согласно решению кабмина будут созданы следующие укрупненные общины: Арагацотнская область: Аштарак - 37 общин, Апаран - 2 общины, Талин - 29 общин, Мецацор - 2 общины, Аревут - 6 общин; Араратская область: Арташат - 38 общин, Арарат - 12 общин, Масис - 27 общин, Веди - 17 общин; Армавирская область: Армавир - 11 общин, Вагаршапат - 2 общины, Мецамор - 31 община, Баграмян - 14 общин, Аракс - 13 общин, Хой - 17 общин и Паракар - 8 общин; Гегаркуникская область: Гавар - 12 общин, Мартуни - 17 общин, Севан - 11 общин, Варденис - 15 общин; Лорийская область: Ванадзор - 4 общины, Туманян - 3 общины, Спитак - 21 община, Памбак - 15 общин; Котайкская область: Раздан - 5 общин, Абовян - 11 общин, Наири - 12 общин, Цахкадзор - 2 общины, Гарни - 6 общин; Ширакская область: Артик - 24 общин, Ахурян - 12 общин, Амасия- 2 общины, Ашоцк - 2 общины; Вайоцдзорская область: Ехегнадзор

- 3 общины, Вайк - 2 общины, Джермук - 2 общины; Тавушская область: Ноемберян - 3 общины.

В результате проведения намеченных выборов в Армении будет сформированы 79 общин, включая Ереван и Гюмри, и 5 общин Армении, где проживают представители нацменьшинств. Процесс укрупнения их не затронул, подчеркнул министр.

Как пояснил Саносян, 17 октября выборы пройдут в общинах Гюмри, Горис, Тех, Татев, Мегри, Дилижан по пропорциональной избирательной системе, в Шамираме, Ферик и Фиолетово - по мажоритарной избирательной системе. 14 ноября по пропорциональной избирательной системе пройдут выборы в Иджеване, Степанаване и Капане, в Арзни и в Лермонтово - по мажоритарной избирательной системе.

Отметим, что во всех 37 новообразованных общинах, даже если срок полномочий главы общины не истек, пройдут выборы в Совет старейшин по партийным спискам. Кандидат партии, набравшей наибольшее число голосов, возглавит общину. Причем, среди укрупняющихся общин есть такие, которые в прошлом уже были укрупнены, на этот раз к ним будут присоединены новые общины.

Многие оппозиционные деятели, в том числе главы общин, усмотрели в инициативе политическую подоплеку. В частности, на слушаниях по вопросу укрупнения общин в парламенте глава общины Гегамасар Акоп Аветян заявил, что решение властей об укрупнении приграничной общины Гегамасар в Гегаркуникской области Армении носит чисто политический характер. Он напомнил, что еще 4 года назад община была включена в программу укрупнения. За прошедший период были решены многие проблемы. В частности, был практически урегулирован вопрос с подачей питьевой воды. Сегодня община во второй раз включена в ту же программу, что, по словам Аветяна, весьма сомнительно. "В нынешнем процессе я усматриваю только лишь политическую цель", - отметил он, добавив, что это связано с тем, что он в ходе внеочередных выборов в парламент поддержал оппозиционный блок "Айастан".