Четверг, 7 Октября 2021 12:05

АрмИнфо.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не просто приехал в Грузию, но и сделал все для собственного ареста. Подобное мнение выразил АрмИнфо старший аналитик Грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе.

"Вкупе с его призывом к электорату не бояться и принять участие в выборах в органы местного самоуправления это стало великолепным, продуманным шагом политического деятеля. Убежден, что Саакашвили прекрасно просчитал все риски, прежде чем сделать данную ставку в своей политической партии", - подчеркнул он.

Нелегально вернувшийся на родину, третий президент Грузии был задержан в одном из спальных районов Тбилиси вечером 1 октября. Саакашвили покинул Грузию в 2013 году после смены власти в стране. В Грузии Саакашвили был объявлен во внутригосударственный розыск и заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.

По оценкам Васадзе, именно приезд и арест Саакашвили привел к мобилизации активов его партии "Единое национальное движение" и направил колеблющихся граждан к избирательным урнам. Как результат ЕНД удалось защитить свои голоса во всех тех регионах, где был мобилизован партийный актив. И, несмотря на победу "Грузинской мечты" в большинстве регионов, итоги выборов стали для власти настоящим сюрпризом.

По итогам опубликованных 3 октября ЦИК Грузии результатов выборов в органы местного самоуправления 2021 года на 3740 участках, выборы выиграла правящая партия "Грузинская мечта" - 46,56% голосов. Второе место заняла оппозиционная партия "Единое национальное движение" соратников Михаила Саакашвили - 30,7%. На третьем месте партия - Георгий Гахария за "Грузию" - 7,79%. Четвертой стала партия "Лела для Грузии" - 2,71%. Остальные партии набрали менее 2% голосов.

В этом свете, Васадзе отметил достаточно слабую, в отличие от агитационной кампании "Грузинской мечты", агиткампанию ЕНД, которую "покрыло" возвращение и арест Саакашвили. Последнее, на его взгляд, открыло для Грузии страницу новой политической реальности. А для власти Саакашвили стал источником головной боли и состояния полнейшей растерянности.

"Власть просто не знает, что теперь делать с Саакашвили. Особенно на фоне достаточно активного переформатирования политического поля. Общество в свою очередь наблюдает за происходящим с тревожным ожиданием. Таковы настроения в Грузии. И я совершенно не считаю, что ситуация и внутриполитические импульсы остановились с подведением итогов местных выборов", - подытожил грузинский аналитик.