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 Четверг, 7 Октября 2021 12:04
Марианна Мкртчян

Саркисян Путину: Армения высоко ценит ваш значительный вклад в развитие сотрудничества между нашими странами

Саркисян Путину: Армения высоко ценит ваш значительный вклад в развитие сотрудничества между нашими странами

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание лидеру России Владимиру Путину по случаю его дня рождения.

Как сообщает пресс-служба президента РА, в послании Саркисяна в частности, говорится:  "Армения высоко ценит Вас и ваш значительный вклад в развитие сотрудничества между нашими странами и в поддержании регионального мира и стабильности.

Уверен, что союзнические отношения, основанные на многовековом братстве наших народов, взаимном доверии и нацеленные в будущее, будут и впредь способствовать продвижению двусторонней повестки дня и практической реализации потенциала сотрудничество". 


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