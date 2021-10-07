Четверг, 7 Октября 2021 12:04

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание лидеру России Владимиру Путину по случаю его дня рождения.

Как сообщает пресс-служба президента РА, в послании Саркисяна в частности, говорится: "Армения высоко ценит Вас и ваш значительный вклад в развитие сотрудничества между нашими странами и в поддержании регионального мира и стабильности.

Уверен, что союзнические отношения, основанные на многовековом братстве наших народов, взаимном доверии и нацеленные в будущее, будут и впредь способствовать продвижению двусторонней повестки дня и практической реализации потенциала сотрудничество".