Четверг, 7 Октября 2021 12:03

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 9 598 тестов на коронавирус , из коих болезнь подтвердилась у 1 309 человек (13,6%), при этом выздоровело 502, скончалось - 26.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 7 октября фактическое лечение получает 15 722 пациента.

Кроме того, за вчерашний день было зарегистрировано 4 случая, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1225 (0,4%).

В общей сложности в Армении провели 1 780 512 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 268 672 случая заражения коронавирусом (15%),

при этом выздоровело 246 259 человек (91,6%), количество летальных исходов достигло 5466 (2%).