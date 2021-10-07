Четверг, 7 Октября 2021 12:02

АрмИнфо.Азербайджанская сторона всегда была открыта к диалогу, и предпочитает решать любые разногласия путем переговоров. Об этом сказала начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос о предстоящей встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

При этом она заявила о готовности Баку к переговорам с армянской стороной на постконфликтном этапе. "Мы считаем полезным обсуждение вопросов, направленных на нормализацию армяно-азербайджанских отношений в постконфликтный период. Некоторое время назад в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел двух государств. Мы не исключаем проведения такой встречи и в будущем", сказала Абдуллаева, добавив, что по убеждению азербайджанской стороны на нынешнем этапе необходимо уделить серьезное внимание выполнению совместных заявлений, подписанных лидерами 3 государств.

"Известно, что по этому поводу есть ряд открытых вопросов. Мы считаем, что открытие коммуникаций, начало переговоров по делимитации границ могут создать здоровую основу для нашего конструктивного продвижения в направлении установления устойчивого мира в регионе", - подытожила Абдуллаева, передает АПА.

Напомним, что на полях Генассамблеи ООН 24 сентября состоялась первая после широкомасштабной военной агрессии азербайджано-турецкого тандема против Нагорного Карабаха осенью прошлого года, встреча глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.