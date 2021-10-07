Четверг, 7 Октября 2021 10:18

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел РА Ваге Геворгян принял делегацию во главе с директором департамента Восточного партнерства Генерального директората Европейской комиссии по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Евросоюза Лоуренсом Мередитом.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, стороны обсудили различные вопросы повестки дня сотрудничества Армения-ЕС.

В ходе встречи европейская сторона обратилась к совместному рабочему документу "Восстановление, устойчивость и реформа: приоритеты Восточного партнерства (ВП) после 2020 года", экономической и инвестиционной программе, а также вытекающих из этого знаковых инициатив. В этом контексте армянская сторона отметила важность поддержки Евросоюза, которая призвана обеспечить реализацию согласованных инициатив.

Касаясь вопросов региональной стабильности и безопасности, стороны обоюдно указали важность урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.