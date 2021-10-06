Среда, 6 Октября 2021 19:17

АрмИнфо. Армянские и российские ученые договорились возобновить сотрудничество в области развития генетики. Об этом стало известно по итогам заседания Круглого стола <Генетика XXI>, которое было организовано Русским домом в Ереване совместно с Национальной Академией наук (НАН) Армении в рамках Года науки и технологий-2021.

В ходе круглого стола обсуждались вопросы, касающиеся экологической, молекулярной генетики, биоинформатики, армяноведения, радиобиолоии, генетики растений и др.

По словам президента Национальной академии наук (НАН РА), академика Ашота Сагяна, уже достигнута договорённость с российскими коллегами разработать дорожную карту по конкретным направлениям взаимодействия. В качестве приоритетных он назвал ИТ, биотехнологии, научное сотрудничество военной сфере, сейсмологию и исследование генетики армян. В НАН уверены, что опыт институтов биологии, которые сохранились еще со времен СССР, позволит выявить секреты генетики.

Кроме того, в результате обсуждений армянские и российские ученые пришли к договоренности провести совместное исследование биоразнообразия Севана, сотрудничать в области фармацевтики и в других областях фундаментальной и прикладной наук