Среда, 6 Октября 2021 19:15

АрмИнфо.Иран и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) приступили к согласованию постоянного соглашения о зоне свободной торговли. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном,

"Иран уже длительное время является участником временного соглашения касательно либерализации взаимной торговли, а сейчас мы приступили уже к согласованию полноценного постоянного соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС. Очевидны выгоды от этого процесса для всех его участников", - сказал Лавров.

Он также напомнил, что Москва позитивно оценивает взаимодействие Ирана и со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), и с ЕАЭС.

Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами и Ираном было подписано в Астане 17 мая 2018 года, оно устанавливает основные правила торговли между ЕАЭС и Ираном, максимально приближённые к правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Соглашение вступило в силу 27 октября 2019 года.