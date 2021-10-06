Среда, 6 Октября 2021 19:13

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилые дома 16, 16а на улице Исаакяна, жилые дома 10, 11 на переулке Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), 2-ой переулок на улице Арин Берда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома в квартале “Багреванд” во 2-ом Норкском массиве; собственные дома квартала “Сирох Сртер” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 3, 5, 6, 8, 10, собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 6-ой улицы Авана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 жилой дом 1 на улице Сундукяна, жилой дом 67 на улице А.Аветисяна, жилые дома 54, 56, 58, 60, 60а, 62 на улице Арташисяна, собственные дома на 2-ом переулке улицы Арташисяна, собственные дома на улицах Г.Ованнисяна, Маркварти и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Бюракан, Агарак, Ахдзг, Парпи, Базмахбюр, Газараван, Антарут, Оргов и Тегер;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично улицы Чаренца, Исаакяна, Спандаряна, Ханджяна, Сероба Ахбюра, Шаумяна в городе Арарат;

10:00-16:00 частично село Суренаван; частично села Таперакан и Нор Кянк;

10։30-14։30 частично село Аревшат;

10:30-16:00 частично улицы Абовяна и Агаяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично село Гер-Гер;

11։00-15։00 частично село Малишка;

в Котайкской области:

10:00-16:00 улицы Сафаряна, Ара-Гехецика, Нор-Таг, Нар-Доса, Газаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11։00-13։00 село Анкаван, жилые дома Анкавана, станция компании "Юком", санаторий ''Хоторджур'', компании “Кармир Овит”, ''Элеонора", завод минеральных вод и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично община Неркин Геташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 община Зовуни, собственник ‘М. Степанян”, ООО ''Вараздат'', МЧС, воинская часть СНБ, цех по производству камня, собственник “С. Самсонян'', ООО ''ЛСАГ'', ООО ''Универсал'', кооператив ''Лилит'', кооператив ''Виктория'', ООО ''Транс Газ'', садоводческая компания ''Арагиль'', ООО ''Зовуни'', ООО ''Тамара” и “Ани'', ООО ''Лива Декол'', ''Каре даре'', собственник “Ваан Варданян'', ЗАО ''Арколад'', собственник ''М. Восканян'' и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственник “В. Саакян", ООО ''Роял Глас Груп", собственник "Лилит Саакян'', собственник "Гаяне Погосян", собственник "Г. Мурадян", собственник "Г. Навасардян" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), община Мргашен, ООО "СВС Агро", компания " ВиваСелл-МТС, насосная станция Нор Артамета, квартал “Нор Артаети”, ООО ''Консарк'', “Юком Дина''; община Лернаовит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), община Еранос полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 община Канакераван, ООО ''Норма кат'', ООО ''Г. Шагинян", квартал “Пахстаканнери”, квартал “Герезманнер”, ООО ''Миадзуйл", ООО ''А. Камалян", детский сад, квартал “Школы”, квартал “Сарнаран”, квартал “Айгинер”, ООО “Гину горцаран”(винный завод), квартал “Гюхапетаран”, квартал “Е-2”, собственник "А. Манукян", "Зангезур кооператив" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично квартал «А» Джрвежа, частично села Гегашен, Гарни, Котайк и Джрабер, подстанция ‘Шкода” частных домов Дзорахбюра.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.