Среда, 6 Октября 2021 17:32

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян утверждает, что с первого дня своего пребывания в должности главы внешнеполитического ведомства РА у него сформировались хорошие, дружественные отношения с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахияном.

Данное заявление он сделал 6 октября в ходе правительственного часа в парламенте комментируя свои визит в ИРИ, сообщив также, что через несколько дней Армению посетит глава МИД Индии.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян 4 октября с рабочим визитом посетил Иран. Это первый визит Арарата Мирзояна в Иран и после назначения на пост главы армянского внешнеполитического ведомства. Мирзоян пригласил своего иранского коллегу посетить Армению.

По словам министра, армяно-иранская совместная повестка достаточно обширна. Как указал Мирзоян, есть реализуемые, реализованное или находящиеся в процессе реализации проекты, и визит стал хорошей возможностью в том числе для обсуждения будущих программ. В частности, речь идет о программе строительства новой высоковольтной линии Иран-Армения, Мегринской ГЭС, пролонгации договора "газ в обмен на электроэнергию". Были обсуждены также серьезные программы по транспортным маршрутам, в том числе с привлечением иранских компаний в развитие инфраструктур. "Безусловно был разговор по теме так называемого "Зангезурского коридора" то есть, по сути, об отсутствии такового. Было зафиксировано, что нет такой темы и не может быть", - указал глава МИД РА.

Вместе с тем, как подчеркнул глава армянского МИД, надо понимать, что в ходе визита были обсуждены не только вопросы двусторонней повестки, но и регионального значения. "В приветствовал и приветствую позицию ИРИ по вопросу неприкосновенности границ Армении и все те позитивные сигналы, которые мы получаем в этом направлении", - сказал Мирзоян.

Как считает глава МИД Армении, ИРИ является не только серьезным региональным, но и глобальным игроком. По словам Мирзояна, представления Еревана и Тегерана по вопросам региональных инфраструктурных проектов, открытия коммуникаций и новых транзитных путей, в том числе международного транспортного коридора "Персидский залив - Черное море", в котором очень заинтересована Индия, совпадают.