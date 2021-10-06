Среда, 6 Октября 2021 17:08

АрмИнфо.В последнее время число банковских махинаций посредством звонков мошенников резко возросло.

Со стороны команды Банка ВТБ (Армения) разработаны все современные технологии для защиты данных клиентской базы. Однако чаще всего подобные махинации могут происходить исключительно с подтверждения клиента, так как клиенты зачастую, не осознавая, могут по неосторожности способствовать осуществлению интернет-мошенничества.

В связи с ростом случаев махинаций, связанных с попытками списания денежных средств с карточных счетов, Банк рекомендует клиентам, при поступлении с неизвестных номеров звонков и сообщений от имени «банковских сотрудников» или якобы от Банка ВТБ с информацией о блокировке карты или суммы средств, а также о проблемах при проведении операций, ни в коем случае не перезванивать на указанные в сообщениях номера, не сообщать личные данные и данные банковских карт. Следует помнить, что сотрудники Банка:

не уточняют номера банковских карт, четырехзначный PIN-код и контрольный код с обратной стороны карты;

• не просят коды из СМС для отмены совершённых «мошеннических операций»;

• не предлагают перевести деньги на специальные счета.

При поступлении подобных звонков от имени «сотрудников Банка» - Банк настоятельно просит быть бдительными, ни в коем случае не сообщать данные банковских карт: срок действия, код с обратной стороны карты, СМС-коды подтверждения, а также персональные сведения: серия и номер паспорта, адрес регистрации. В данном случае, просим положить трубку и перезвонить на номер, указанный на обратной стороне банковской карты или в Контактный центр Банка по телефону 87-87.

Для обеспечения безопасности денежных средств клиентов Банк ВТБ (Армения) призывает сохранять конфиденциальность при использовании любых банковских данных. В случае получения подозрительных сообщений с просьбой ввести данные банковской карты в мессенджерах или на личный номер телефона клиента, Банк призывает клиентов по неосторожности не сообщать свои банковские реквизиты, не предоставлять данные банковской карты сайтам неизвестного или сомнительного происхождения, а также неизвестным пользователям в социальных сетях, подозрительным лицам, запрашивающим осуществлять переводы с карты на карту, не сохранять свои данные на незнакомых сайтах при использовании интернет-банкинга, а также в памяти браузера.

При выявлении списаний со счета, необходимо незамедлительно обращаться в Банк.

Для Банка ВТБ (Армения) финансовая безопасность каждого клиента является приоритетом.

Мы всегда открыты и готовы обучать Вас мерам безопасности и бороться за Ваши права.