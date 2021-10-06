Среда, 6 Октября 2021 16:45

АрмИнфо. Комитет гражданской авиации (КГА) Армении выступил с сообщением по поводу осуществления с сегодняшнего дня азербайджанской авиакомпанией AZAL воздушного пространства Армении для осуществления пассажирских рейсов из Баку в Нахичеван.

В Комитете подтвердили, что 6 октября этого года рейс по маршруту Баку-Нахичеван был осуществлен над воздушным пространством Республики Армения. <Использование воздушного пространства гражданскими самолетами как Республики Армения, так и Азербайджана не ограничивалось, за исключением периода 44-дневной войны. Полеты по указанному маршруту выполнялись непрерывно до 8 ноября 2014 года, после чего азербайджанская сторона по собственной инициативе прекратила использование воздушного пространства Республики Армения. Все это время продолжаются полеты из аэропорта <Звартноц> через воздушное пространство Азербайджана в другие страны, как собственно и в обратном направлении>, -говорится в сообщении.

Здесь также добавили, что разрешение на транзитные авиационные перелеты не выдается авиационными властями Армении, так как согласно установленным процедурам разрешение на осуществление транзитных полетов гражданскими судами не требуется. <Право выбирать воздушные маршруты остается за эксплуатантами воздушных судов>, - говорится в заявлении авиационного ведомства.

Отметим, что сегодня СМИ Армении наводнила информация о том, что власти страны позволили AZAL использовать воздушное пространство страны. Эта информация была растиражирована на фоне закрытия Ираном своего неба для ВВС Азербайджана и вызвала неоднозначную реакцию.