Среда, 6 Октября 2021 16:39

АрмИнфо. Азербайджан готов начать переговоры с Арменией по нормализации отношений, считает возможным активное участие в этом процессе Европейского союза, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

"Сейчас основным вопросом является поствоенный период, обеспечение и мира в регионе. Мы хотим перевернуть эту страницу, это наша политика. Мы хотим наладить отношения с Арменией, нашим соседом. Мы готовы начать переговоры с Арменией по подписанию мирного договора, проведения делимитации границ, открытия коммуникаций. Этот процесс частично начался", - заявил Алиев в среду, принимая верительные грамоты нового посла ЕС в Азербайджане Петра Михалко, передает Интерфакс-Азербайджан.

Президент отметил, что в этом процессе может принять активное участие и ЕС, "тем более я вижу такое желание", это нам может помочь по многим сферам. По его словам, в этом направлении предстоит проделать большой объем работы.