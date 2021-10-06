Среда, 6 Октября 2021 14:36

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает выполнять обещания, данные Баку, заявила 6 октября в беседе с журналистами депутат НС от фракции "Честь имею" Анна Мкртчян, комментируя информацию авиакомпании AZAL о начале использования воздушного пространства Армении для осуществления пассажирских рейсов из Баку в Нахичеван.

"Не проходит недели без политических событий, которые не стали бы дополнительным доказательством того, что Никол Пашинян продолжает выполнять обещания, которые даются или уже были даны через его оперативную связь", - сказала Мкртчян, подчеркнув, что это делает очевидным и то, что все договоренности носят чисто антиармянский характер.

Тем временем, по ее словам, оппозицию обвиняют в "преувеличении" из-за того, что она твердит - "РА в регионе фактически перестала быть субъектом международного права, и является лишь административно-территориальной единицей". "О каком преувеличении идет речь, если межгосударственная трасса на территории Армении захвачена, а местная власть пытается это представить в качестве маленького пограничного инцидента. Между тем, наше правительство так и не предоставило информацию по вопросу (использования воздушного пространства Армении ред.). То есть источником информации для нас сегодня является информация вражеского государства. Это очередной позор. На данный момент в Армении не только нет системы безопасности, но и нет человека, который хотел бы встать на защиту данной системы",

- сказала она.

Коснувшись заявления премьер-министра Пашиняна, сделанного им в ходе встречи с представителями армянской общины в Вильнюсе о том, что "Армения никогда не была и никогда не будет вовлечена в какие-либо заговоры против Ирана", Мкртчян заявила: "Получается, что мы дошли до того, что в отношениях с нашими соседями и друзьями мы должны дать им гарантии устами Никола Пашиняна? Это говорит о том, до чего он довел наши военно-добрососедские отношения".

На вопрос, "почему армянская сторона так легко соглашается на любые требования Азербайджана", депутат ответила, что еще с 2018 года задумывалась над тем, "на кого нацелена "любовь и бархат". Сегодня, наблюдая за действиями властей, она, по ее словам, понимает, что "эта терпимость и любовь направлена на врагов Армении".

Напомним, что во вторник стало известно, что власти Ирана закрыли воздушный коридор в Нахичевань для военно-транспортной авиации Азербайджана. Азербайджанские СМИ со ссылкой на источники в оборонной сфере сообщали, что запрет не окажет влияния на снабжение подразделений вооруженных сил республики, расквартированных в этом эксклаве. Сегодня авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) сообщила что при выполнении внутреннего рейса Баку-Нахичеван-Баку с 6 октября начала использовать воздушное пространство над территорией Армении. "Отныне AZAL при выполнении этого рейса сможет использовать все существующие воздушные коридоры, в том числе проходящие через территории Армении и Ирана", - говорится в заявлении авиакомпании. Попытки армянских СМИ получить хоть какую-то информацию об этом пока не удается. Корреспонденту АрмИнфо в 11.30 здесь сообщили, что Комитет по этому поводу выступит с заявлением позже.