Среда, 6 Октября 2021 14:08

АрмИнфо. Находящийся в Риме в составе делегации во главе с Верховным Патриархом, Католикосом всех армян Гарегином II, Защитник прав человека Арман Татоян принял участие во встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Пароли.

Как сообщает перс-служба Омбудсмена РА, Арман Татоян передал госсекретарю Ватикана свои отчеты и веские доказательства об азербайджанских пытках и жестоком обращении с армянскими пленными после войны сентября-ноября 2020 года.

Защитник прав человека РА подчеркнул императив возвращения удерживаемых в Азербайджане армянских пленных, подчеркнув, что международные требования грубо нарушаются, и захваченные лица используются в военно-политических торгах.

Арман Татоян также упомянул незаконное размещение азербайджанских военнослужащих после войны на дорогах между общинами Армении, что поставило под угрозу жизнь и здоровье людей, и другие преступные действия.

Отметим, что вот уже 11 месяц Азербайджан в нарушение трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года и норм международного гуманитарного права, продолжает незаконно удерживать более двухсот армянских военнопленных и гражданских лиц. По неофициальным данным эта цифра гораздо больше. Азербайджан не только незаконно удерживает армянских военнопленных, но и учинил постановочные судебные процессы над ними, и приговаривая их к длительным тюремным срокам.

Заметим также, что днями ранее издание "Этк" сообщило, что азербайджанцы обезглавили 19-летнего армянского военнопленного Гагика Мкртчяна.

Согласно источнику, его тело привезли в Ереван из Баку в начале апреля. Тогда сообщалось, что самолет, который летел в Азербайджан за пленными, вернулся пустым.

Изданию стало известно, что тогда привезли тела военнопленных. "Тело Гагика было привезено в Ереван из Баку в начале апреля, его жестоко пытали, с него содрали кожу, на груди были многочисленные следы ножевых ран, два огнестрельных ранения в ногу, переломаны ребра. Мать Гагика Мкртчяна Лусине Дарбинян сообщила, что сама поехала опознавать тело сына. По словам матери, тело было обезглавлено, на нем были следы ожогов", - сообщило расследовательское издание.

Заметим, что этот не первый подобный случай бесчеловечного обращения азербайджанских военных к армянским военнопленным и гражданским лицам. В интернете множество видеороликов с доказательствами захвата в плен армян и затем их жестокого убийства.

Армянские правозащитные организации подали в ЕСПЧ иск против Азербайджана в связи с захватом, пытках и затем убийстве 19 гражданских лиц, в большинстве женщин и стариков в ходе последней широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха.