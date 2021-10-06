Среда, 6 Октября 2021 13:38

АрмИнфо. Новоназначенный посол Франции в Армении Анн Луйо посетила мемориальный комплекс жертв Геноцида армян "Цицернакаберд".

Как сообщает пресс-служба Музея-института, посла встретил и рассказал об истории мемориала директор Музея-института Геноцида армян Арутюн Марутян. Он также представил гостю историю о 3-х хачкарах, установленных на территории Цицернакаберда, которые посвящены памяти армян, погибших во время этнической чистки армянского населения на территории Азербайджана в конце прошлого столетия.

Анн Луйо возложила венок к мемориалу жертвам Геноцида армян и цветы к вечному огню, почтив минутой молчания память святых мучеников.

Посол также посетила музей Геноцида армян, ознакомилась с постоянными и временными экспозициями. Затем она оставила запись в Книге почетных гостей, после чего по окончании визита посетил галерею музея, где представлена выставка "Жансем. Художник большого геноцида".