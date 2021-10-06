Среда, 6 Октября 2021 13:21

АрмИнфо.Сегодня, 5 октября в рамках официального визита Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Ташкент состоялись переговоры в узком формате с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеёвым.

В начале встречи Шавкат Мирзиеёв поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с 30-летием Независимости Туркменистана и пожелал мира и благополучия братскому туркменскому народу. Узбекский лидер охарактеризовал встречу как «историческое и знаковое событие».

Президент Туркменистана поблагодарил за гостеприимство и подчеркнул высокий уровень взаимоотношений двух государств. Глава туркменского государства отметил схожесть позиций двух стран по региональным и международным вопросам.

В ходе встречи Президенты дали высокую оценку современному уровню двусторонних отношений, основанных на принципах многовековой дружбы, добрососедства, стратегического партнерства, взаимного доверия и поддержки. Лидеры обсудили весь спектр туркмено-узбекского многопланового сотрудничества, уделив особое внимание укреплению конструктивного политического диалога, расширению торгово-экономического и инвестиционного партнёрства, углублению культурно-гуманитарных связей.

Затем, переговоры Президентов Туркменистана и Узбекистана продолжились в расширенном формате с участием официальных делегаций двух стран.

В ходе переговоров Главы государств с удовлетворением отметили динамику роста взаимной торговли в последние годы и договорились задействовать все имеющиеся ресурсы и возможности для дальнейшего наращивания объемов двустороннего товарооборота.

Президенты выступили за продолжение тесного диалога и совместное продвижение инициатив на международной арене, в том числе в рамках ООН, СНГ, ОБСЕ, Организации экономического сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, Совета сотрудничества тюркоязычных государств и других международных структур.

Также в ходе переговоров отмечалось, что мир и стабильность в Афганистане являются залогом устойчивого развития всего региона Центральной Азии.

Высоко оценено сотрудничество в водохозяйственной сфере. Приветствовали успешное проведение первого заседания Межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам.

Обсуждены также вопросы сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, выступающей важным фактором укрепления дружественных отношений и повышения взаимопонимания между двумя народами.

В завершении встречи Президенты Туркменистана и Узбекистана подписали Совместное заявление. Кроме того, было подписано более двадцати двусторонних документов.