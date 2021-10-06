Среда, 6 Октября 2021 13:19

АрмИнфо. Иранское крыло АРФ "Дашнакцутюн" (АРФД) отреагировало на критику премьер-министра РА Никола Пашиняна в свой адрес.

Так, в поступившем в АрмИнфо заявлении АРФД отмечается, что Пашинян в ходе встречи с очень небольшим количеством представителей армянской общины Литвы в рамках визита в Вильнюс предпринял очередную попытку оклеветать и осудить Армянскую революционную федерацию.

"На этот раз его мишенью оказались иранские структуры АРФД. В своем выступлении Пашинян заявил, что структуры АРФД в Иране пытаются сформировать негативный имидж нынешних властей Армении у властей страны, тем самым нанося ущерб интересам безопасности и государственности Армении", - отмечается в заявлении иранского крыла АРФД.

В этой связи диаспоральные структуры подчеркнули, что для Армянской революционной федерации армянская государственность была, есть и остается безусловной ценностью, и на ее укрепление и безопасность направлены усилия всех структур партии.

"В данном случае мы считаем необходимым подчеркнуть, что с момента восстановления независимости Армении, все усилия иранских структур АРФД были направлены исключительно на укрепление, процветание и развитие армяно-иранских отношений. Семья АРФД в целом и структуры АРФ Ирана в частности хорошо осознают ключевое стратегическое значение армяно-иранских отношений в обеспечении безопасности Республики Армения и Республики Арцах, противодействии устремлениям азербайджано- турецкого тандема, и поддержании стабильности и безопасности в регионе и обеспечении баланса сил", - подчеркнули в АРФД.

При этом в заявлении напоминается, что наоборот, проводимая нынешними властями Армении на протяжении последних трех лет неопределенная и провальная внешняя политика, опрометчивые заявления представителей властей разного калибра и, в частности, опрометчивый шаг по повышению дипломатических отношений с главным региональным противником - Израилем, накануне 44-дневной войны однозначно ударила по армяно-иранским отношениям, поставив под сомнение то, что формировалось последние 30 лет.

"Таким образом, заявление Никола Пашиняна - не что иное, как безуспешная и аморальная попытка переложить собственные неудачи в сфере внешней политики РА, на других, в данном случае на АРФД.

Уверяем Вас, что, как и в прошлом, так и сегодня, все усилия иранских структур АРФ Дашнакцутюн будут направлены исключительно на укрепление армянской государственности и обеспечение интересов и безопасности Республики Армения и Республики Арцах", - говорится в заявлении, которое подписали ЦК АРФД Северного Ирана и ЦК АРФД Южного Ирана.