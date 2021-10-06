|Католикос всех армян встретился в Ватикане с Папой Римским
|Ограничения прохождения грузовых автомобилей через КПП Верхний Ларс связаны исключительно со строительными работами с российской стороны
|Армянские и российские ученые договорились о сотрудничестве в области генетики
|Лавров: Москва позитивно оценивает взаимодействие Ирана с ШОС и ЕАЭС
|То, что я сказал, не подлежит сомнению: Пашинян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Что обсуждали главы МИД Армении и Ирана в Тегеране
|Мнение: Предоставление Арменией воздушного пространства противнику именно сегодня - самый худший из возможных сигналов Ирану
|Банк ВТБ (Армения) предупреждает клиентов о звонках мошенников и призывает соблюдать конфиденциальность банковской информации
|В КГА подтвердили факт использования воздушного пространства Армении азербайджанской авиакомпанией AZAL
|В правительстве Армении прошло рабочее обсуждение по пакету содействия ЕС в размере 2,6 млрд евро
|Алиев назвал возможным участие ЕС в переговорах по нормализации отношений между Ереваном и Баку
|Лавров: Россия против наращивания военной активности на Южном Кавказе
|Абдоллахиян: Иран не потерпит геополитических изменений на Южном Кавказе
|Бассейны и спортзалы, а также погашение студкредитов: новые возможности соцпакета в Армении
|Депутат "Честь имею" об использовании воздушного пространства Армении авиакомпанией AZAL: Пашинян продолжает выполнять обещания, данные Баку
|Омбудсмен Армении поднял вопрос возвращения армянских военнопленных на встрече с госсекретарем Ватикана
|Экс-первый замруководителя аппарата премьер-министра назначена зампредседателя Комитета госдоходов Армении
|Новоназначенный посол Франции в Армении посетила "Цицернакаберд"
|Президенты Туркменистана и Узбекистана провели встречу
|Иранское крыло АРФД отреагировало на критику Никола Пашиняна в свой адрес
|Абдоллахиян Лаврову: Этот визит хорошая возможность для обсуждения региональной повестки дня - по Южному Кавказу, Афганистану и Йемену
|Жители Гадрута требуют от властей Армении решить проблему жилья
|AZAL приступила к полетам через воздушное пространство Армении. В КГА выступят по этому поводу позже
|В очередном ДТП на несанкционированном переезде обошлось без человеческих жертв
|Пашинян уволил первого заместителя руководителя аппарата премьер-министра
|В Лорийской и Тавушской областях Армении выпал первый снег
|Посол Израиля в России опроверг присутствие военных еврейского государства в районе Нагорного Карабаха
|Глава МИД Армении и спецпредставитель ОБСЕ на Южном Кавказе обсудили текущую ситуацию в регионе
|Абдоллахиян в ходе встречи с Лавровым планирует обсудить координацию позиций по событиям на Кавказе
|Армения завершает председательство в международной организации Франкофония
|Эксперт: В предстоящем визите сопредседателей в Арцах важен маршрут
|Аналитик: Стратегические интересы Армении требуют возвращения Ирана на Южный Кавказ
|Минобороны: Огонь противника повредил грузовик тылового обеспечения ВС Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Иран закрыл воздушное пространство для военной авиации Азербайджана, ответ Баку не заставил себя долго ждать
|Мирзоян: Провокационное поведение Азербайджана сказывается не только на Армении, но и на других странах региона
|Мирзоян: Ни в каком документе никогда не говорилось о предоставлении коридора через территорию Армении
|Иран посоветовал Азербайджану забыть об иллюзии покупки безопасности у иностранцев
|Близ армяно-грузинской границы произошло землетрясение
|Другая свобода Амассии Низиблян : В центре Hay-Art открылась экспозиция работ “From Myself, To Myself, By Myself”
|Политолог: Старый порядок на Южном Кавказе умер, а новый еще не родился
|Азербайджан и Грузия подписали меморандум о военном сотрудничестве
|Для эффективной организации работ оперативно-розыскного подразделения Антикоррупционного комитета будет создана рабочая группа
|Число активных случаев коронавируса в Армении перешагнуло отметку в 14 тыс.
|В Армении нет структуры, которая бы взяла на себя ответственность за безопасность граждан республики на трассе Горис-Капан - Депутат
|Серж Саргсян пообещал Алиеву приехать в Матагис
|Никол Пашиян произвел очередные кадровые назначения
|Ильхам Алиев – один из главных коррупционеров мира - «Досье Пандоры»
|Главы МИД Армении и Ирана подчеркнули недопустимость действий, угрожающих региональной стабильности
|Алиев потребовал у Ирана доказательств присутствия Израиля на азербайджано-иранской границе
|Пашинян: Внеочередные выборы в Армении генерировали важное политическое содержание
|В Ереване заложили фундамент моста между армянским и аргентинским бизнесом
|Главы МИД России и Ирана обсудят ситуацию в Закавказье
|Пашинян вновь отправится в Россию на встречу с Путиным
|Глава МИД ИРИ: Не позволим путем иностранного вмешательства влиять на отношения Ирана с соседями
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Азербайджан участвует в учениях "Eternity - 2021" и "Нерушимое братство - 2021"
|В Тегеране прокомментировали отношения с Ереваном и Баку
|Посол: США стремятся найти возможности для налаживания сотрудничества между Азербайджаном и Арменией
|Читать больше
АрмИнфо.Жители Гадрута, перешедшего под контроль Азербайджана в середине октября 2020 года, собрались у здания правительства Армении и требуют решить проблему жилья.
По словам одного из вынужденных переселенцев, они еще 45 дней передали правительству Армении письмо, на которое власти по сей день не отреагировали. Как указал житель Гадрута, они встречались с вице-премьером Мгером Григоряном, затем с главой Минтрудсоца Армении, госминистром Карабаха и министром территориального управления НКР. Была достигнута договоренность по некоторым вопросам, но окончательной ясности пока нет. "Сегодня же мы собрались, чтобы понять почему не ответили на наше письмо и какие есть планы в связи с нашей дальнейшей судьбой", - заявил он.
Между тем, по его словам, их в первую очередь интересует вопрос статуса. "Мы вынужденные переселенцы, у нас есть армянские паспорта, но гражданами Армении не считаемся. У нас есть обязанности, но нет никаких прав. Скоро зима, но в вопросе нашего жилья нет никаких подвижек. В последние два месяца прекратили соцвыплаты. Нам интересно, что с нами будет?" - заявил он.
После встречи с заместителем министра труда и социальных вопросов участник акции заявил, что не удовлетворены итогами встречи. Представитель правительства заверил, что меры поддержки будут продолжены, однако вынужденные переселенцы продолжают настаивать на скорейшем решении жилищных проблем. "До конца года обещали выдать квартиры 300 бенефициарам. Но эти квартиры начали строить еще с 2018 года. Говорят о строительстве около 2 тыс квартир, но строительство этих квартир идет очень медленными темпами", - заявил он.
|Католикос всех армян встретился в Ватикане с Папой Римским
|Ограничения прохождения грузовых автомобилей через КПП Верхний Ларс связаны исключительно со строительными работами с российской стороны
|Армянские и российские ученые договорились о сотрудничестве в области генетики
|Лавров: Москва позитивно оценивает взаимодействие Ирана с ШОС и ЕАЭС
|То, что я сказал, не подлежит сомнению: Пашинян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Что обсуждали главы МИД Армении и Ирана в Тегеране
|Мнение: Предоставление Арменией воздушного пространства противнику именно сегодня - самый худший из возможных сигналов Ирану
|Банк ВТБ (Армения) предупреждает клиентов о звонках мошенников и призывает соблюдать конфиденциальность банковской информации
|В КГА подтвердили факт использования воздушного пространства Армении азербайджанской авиакомпанией AZAL
|В правительстве Армении прошло рабочее обсуждение по пакету содействия ЕС в размере 2,6 млрд евро
|Алиев назвал возможным участие ЕС в переговорах по нормализации отношений между Ереваном и Баку
|Лавров: Россия против наращивания военной активности на Южном Кавказе
|Абдоллахиян: Иран не потерпит геополитических изменений на Южном Кавказе
|Бассейны и спортзалы, а также погашение студкредитов: новые возможности соцпакета в Армении
|Депутат "Честь имею" об использовании воздушного пространства Армении авиакомпанией AZAL: Пашинян продолжает выполнять обещания, данные Баку
|Омбудсмен Армении поднял вопрос возвращения армянских военнопленных на встрече с госсекретарем Ватикана
|Экс-первый замруководителя аппарата премьер-министра назначена зампредседателя Комитета госдоходов Армении
|Новоназначенный посол Франции в Армении посетила "Цицернакаберд"
|Президенты Туркменистана и Узбекистана провели встречу
|Иранское крыло АРФД отреагировало на критику Никола Пашиняна в свой адрес
|Абдоллахиян Лаврову: Этот визит хорошая возможность для обсуждения региональной повестки дня - по Южному Кавказу, Афганистану и Йемену
|Жители Гадрута требуют от властей Армении решить проблему жилья
|AZAL приступила к полетам через воздушное пространство Армении. В КГА выступят по этому поводу позже
|В очередном ДТП на несанкционированном переезде обошлось без человеческих жертв
|Пашинян уволил первого заместителя руководителя аппарата премьер-министра
|В Лорийской и Тавушской областях Армении выпал первый снег
|Посол Израиля в России опроверг присутствие военных еврейского государства в районе Нагорного Карабаха
|Глава МИД Армении и спецпредставитель ОБСЕ на Южном Кавказе обсудили текущую ситуацию в регионе
|Абдоллахиян в ходе встречи с Лавровым планирует обсудить координацию позиций по событиям на Кавказе
|Армения завершает председательство в международной организации Франкофония
|Эксперт: В предстоящем визите сопредседателей в Арцах важен маршрут
|Аналитик: Стратегические интересы Армении требуют возвращения Ирана на Южный Кавказ
|Минобороны: Огонь противника повредил грузовик тылового обеспечения ВС Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Иран закрыл воздушное пространство для военной авиации Азербайджана, ответ Баку не заставил себя долго ждать
|Мирзоян: Провокационное поведение Азербайджана сказывается не только на Армении, но и на других странах региона
|Мирзоян: Ни в каком документе никогда не говорилось о предоставлении коридора через территорию Армении
|Иран посоветовал Азербайджану забыть об иллюзии покупки безопасности у иностранцев
|Близ армяно-грузинской границы произошло землетрясение
|Другая свобода Амассии Низиблян : В центре Hay-Art открылась экспозиция работ “From Myself, To Myself, By Myself”
|Политолог: Старый порядок на Южном Кавказе умер, а новый еще не родился
|Азербайджан и Грузия подписали меморандум о военном сотрудничестве
|Для эффективной организации работ оперативно-розыскного подразделения Антикоррупционного комитета будет создана рабочая группа
|Число активных случаев коронавируса в Армении перешагнуло отметку в 14 тыс.
|В Армении нет структуры, которая бы взяла на себя ответственность за безопасность граждан республики на трассе Горис-Капан - Депутат
|Серж Саргсян пообещал Алиеву приехать в Матагис
|Никол Пашиян произвел очередные кадровые назначения
|Ильхам Алиев – один из главных коррупционеров мира - «Досье Пандоры»
|Главы МИД Армении и Ирана подчеркнули недопустимость действий, угрожающих региональной стабильности
|Алиев потребовал у Ирана доказательств присутствия Израиля на азербайджано-иранской границе
|Пашинян: Внеочередные выборы в Армении генерировали важное политическое содержание
|В Ереване заложили фундамент моста между армянским и аргентинским бизнесом
|Главы МИД России и Ирана обсудят ситуацию в Закавказье
|Пашинян вновь отправится в Россию на встречу с Путиным
|Глава МИД ИРИ: Не позволим путем иностранного вмешательства влиять на отношения Ирана с соседями
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Азербайджан участвует в учениях "Eternity - 2021" и "Нерушимое братство - 2021"
|В Тегеране прокомментировали отношения с Ереваном и Баку
|Посол: США стремятся найти возможности для налаживания сотрудничества между Азербайджаном и Арменией
|Читать больше
|Эксперт: В предстоящем визите сопредседателей в Арцах важен маршрут
|Аналитик: Стратегические интересы Армении требуют возвращения Ирана на Южный Кавказ
|Политолог: Старый порядок на Южном Кавказе умер, а новый еще не родился
|Прогноз: "Зангезурский коридор" станет ударом по безопасности Ирана
|Эксперт: Защита государством и законом лишь части общества противоречит конституционным принципам и априори недопустима
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности