Среда, 6 Октября 2021 12:50

АрмИнфо.Жители Гадрута, перешедшего под контроль Азербайджана в середине октября 2020 года, собрались у здания правительства Армении и требуют решить проблему жилья.

По словам одного из вынужденных переселенцев, они еще 45 дней передали правительству Армении письмо, на которое власти по сей день не отреагировали. Как указал житель Гадрута, они встречались с вице-премьером Мгером Григоряном, затем с главой Минтрудсоца Армении, госминистром Карабаха и министром территориального управления НКР. Была достигнута договоренность по некоторым вопросам, но окончательной ясности пока нет. "Сегодня же мы собрались, чтобы понять почему не ответили на наше письмо и какие есть планы в связи с нашей дальнейшей судьбой", - заявил он.

Между тем, по его словам, их в первую очередь интересует вопрос статуса. "Мы вынужденные переселенцы, у нас есть армянские паспорта, но гражданами Армении не считаемся. У нас есть обязанности, но нет никаких прав. Скоро зима, но в вопросе нашего жилья нет никаких подвижек. В последние два месяца прекратили соцвыплаты. Нам интересно, что с нами будет?" - заявил он.

После встречи с заместителем министра труда и социальных вопросов участник акции заявил, что не удовлетворены итогами встречи. Представитель правительства заверил, что меры поддержки будут продолжены, однако вынужденные переселенцы продолжают настаивать на скорейшем решении жилищных проблем. "До конца года обещали выдать квартиры 300 бенефициарам. Но эти квартиры начали строить еще с 2018 года. Говорят о строительстве около 2 тыс квартир, но строительство этих квартир идет очень медленными темпами", - заявил он.