Среда, 6 Октября 2021 12:34

АрмИнфо. В Комитете гражданской авиации не желают пока комментировать информацию азербайджанской авиакомпании AZAL о начале использования воздушного пространства Армении для осуществления пассажирских рейсов из Баку в Нахичеван. Попытки армянских СМИ получить хоть какую-то информацию об этом пока не удается. Корреспонденту АрмИнфо в 11.30 здесь сообщили, что Комитет по этому поводу выступит с заявлением позже.

Напомним, что первые рейс турецкой авиакомпании «Turkish Airlines» Нахичеван-Гянджа через воздушное пространство Армении был осуществлен еще 8 сентября, азербайджанские авиакомпании такого права не получали. С сегодняшнего дня это произошло и не известно, будет ли эта уступка Армении иметь взаимный характер.

Между тем, в сообщении "Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии отмечается, что «данный шаг демонстрирует решительную готовность Азербайджана к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, что отвечает интересам всех приграничных стран". "Отныне AZAL при выполнении этого рейса сможет использовать все существующие воздушные коридоры, в том числе проходящие через территории Армении и Ирана", - говорится в заявлении авиакомпании.

Во вторник стало известно, что власти Ирана закрыли воздушный коридор в Нахичевань для военно-транспортной авиации Азербайджана. Азербайджанские СМИ со ссылкой на источники в оборонной сфере сообщали, что запрет не окажет влияния на снабжение подразделений вооруженных сил республики, расквартированных в этом эксклаве.

Как говорится в информации ТАСС, Азербайджан и Армения формально не закрывали воздушное пространство над своими территориями для авиакомпаний двух стран. Тем не менее с начала 90-х годов из-за конфликта вокруг Нагорного Карабаха азербайджанские авиаперевозчики не пользовались воздушными коридорами над Арменией, а армянские - над Азербайджаном.