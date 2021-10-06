Среда, 6 Октября 2021 11:45

АрмИнфо.В ночь с 5 на 6 октября, в 00:35 часов, на несанкционированном переезде на перегоне Арташат-Арарат произошло столкновение грузового поезда с оказавшимся на путях автомобилем марки «Жигули». В результате аварии никто не пострадал.

По словам водителя транспортного средства, жителя села Айгеван, автомобиль заглох непосредственно на путях при попытке пересечь их через несанкционированный переезд. Водитель не смог один вытолкнуть автомашину с путей и ушел за помощью, когда по данному участку пути проехал тяжеловесный грузовой поезд. В итоге произошло столкновение подвижного состава с автомобилем. Поезд протащил его порядка 250 метров, из-за чего транспортное средство превратилось в металлолом.

Нанесенный компании ущерб будет рассчитан позже. Исход данного столкновения был бы трагичнее, если бы на месте грузового поезда оказался менее тяжеловесный пригородный электропоезд с пассажирами.

Своевольно сооружаемые гражданами несанкционированные переезды через пути являются стабильным источником угроз безопасности движения поездов, а также для жизни и здоровья самих граждан. Южно-Кавказская железная дорога совместно с Полицией Республики Армения проводит постоянную работу по демонтажу несанкционированных переездов, что встречает противодействие местных жителей.

В настоящее время на основных путях эксплуатации компании насчитывается 23 несанкционированных переезда. Только в 2021 году компания демонтировала три подобных переезда, однако силами местных жителей они возводятся вновь. В деле борьбы с несанкционированными переездами компания намерена и дальше сотрудничать с правоохранительными органами и представителями местных властей, а также надеется на ответственное отношение граждан к безопасности движения на железной дороге.

За текущий год это 8-й случай ДТП на несанкционированных переездах.