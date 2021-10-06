Среда, 6 Октября 2021 10:13

АрмИнфо. Посол Израиля в России Александр Бен-Цви опроверг присутствие военных еврейского государства в районе Нагорного Карабаха, назвав сообщения об этом фантазией и большой глупостью.

"Я считаю, что это большая глупость, потому что если мы говорим о районе Карабаха, то там находятся и российские, и турецкие военные. Они также могут сказать, что там и марсиане присутствуют. Так что я думаю, что это просто фантазии", - заявил дипломат <Известиями>.

Отметим, что Ирана проводит широкомасштабные военные учения на северо-востоке страны, вдоль границы с Азербайджаном. Тегеран подчеркнул, что цель учений - демонстрация суверенитета, поскольку в Иране не потерпят присутствия сионистского режима у своих границ, а также изменения границ государств региона. В свою очередь в Азербайджане заверили, что никаких израильских военных у иранской границы нет. Меж тем ни для кого не секрет, что израильские специалисты проводят инструктаж с азербайджанскими военными, в том числе и по вопросу эксплуатации израильских ударных дронов, которые были широко применены в ходе широкомасштабной военной агрессии Азербайджан против Нагорного Карабаха.