Среда, 6 Октября 2021 10:12

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял специального представителя действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Анику Сёдер.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Арарат Мирзоян подчеркнул роль ОБСЕ в качестве региональной организации, основанной на концепции всеобъемлющей и коллективной безопасности. В этом контексте министр отметил важность деятельности сопредседательства Минской группы, действующего председателя ОБСЕ и его личного представителя.

В контексте решения гуманитарных проблем, возникших вследствие 44-дневной войны, была особо подчеркнута необходимость скорейшего возвращения армянских военнопленных и гражданских заложников, удерживаемых в Азербайджане

Глава МИД Армении подчеркнул, что долгосрочного мира в регионе можно достичь посредством всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ.