Среда, 6 Октября 2021 10:12

АрмИнфо. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил по прибытии в Москву, что планирует на запланированной встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым обсудить координацию позиций по событиям на Кавказе.

"В ходе встречи с Лавровым мы обсудим координацию наших позиций по событиям на Кавказе", - сказал он журналистам.

"Мы рассчитываем, что Россия отреагирует на возможное изменение границ в регионе", - подчеркнул глава иранской дипломатии, передает ИРНА.

Ранее, российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что 6 октября в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с его иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. Встреча станет продолжением регулярного диалога глав внешнеполитических ведомств двух стран. Последний раз они общались по телефону 9 сентября 2021 года.

Как ожидается, министры уделят особое внимание ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. <Единственный выход из сложившейся ситуации - скорейшее возобновление переговорного процесса по восстановлению полноценного функционирования ядерной сделки>, - отметили в МИД РФ.

Отметим, что камнем преткновения между Баку и Тегераном стали действия азербайджанских силовиков в отношении иранских фур на дороге Горис-Капан Сюникской области РА, 21 км которой оказались под контролем азербайджанской стороны. Азербайджанская сторона требует 200-400 долларов с иранских водителей за проезд по этому участку в качестве таможенного сбора. Более того, два иранских водителя были задержаны за якобы доставку груза в Нагорный Карабах.

Накануне, Иран объявил о закрытии воздушного пространства для азербайджанских военно-воздушных сил, а затем и гражданской авиации. Это стало ответом на закрытие в Баку офиса Оджага Неджата - представителя Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Хотя изначально сообщалось, что Баку в ответ на закрытие своего воздушного пространства закрыл офис представителя верховного лидера ИРИ.