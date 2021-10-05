Вторник, 5 Октября 2021 20:07

АрмИнфо. Армения завершает председательство в международной организации Франкофония. Об этом стало известно по итогам встречи премьер-министр Армении Никола Пашиняна и генсекретаря Международной организации Франкофония (МОФ) Луиз Мушикивабо, которые выступили с совместным заявлением.

<Мы приветствуем членство Армении в Международной организации Франкофония и выражаем удовлетворение уровнем роли нашей страны в этой важной международной организации>, - сказал глава правительства Армении.

Премьер отметил, что во время председательства из-за пандемии коронавируса Армении не удалось реализовать значительную часть намеченных программ. Однако, как председательствующая страна, Армения намерена принять участие в мероприятии на высоком уровне и приложить активные усилия в разработке принимаемых документов.

Он также рассказал, что на сегодняшней встрече с генсеком Франкофонии был затронут широий круг международных и региональных вопросов, в частности, касающийся безопасности и мира в регионе. <Я особо подчеркнул важность решения гуманитарных вопросов, возникших вследствие 44-дневной войны, в частности, немедленного освобождения армянских военнопленных и других удерживаемых лиц, а также важность надлежащей защиты армянского историко-культурного и религиозного наследия>, - сказал он.

Премьер-министр выразил признательность Франкофонии за оказанное содействие Армении осенью 2020 года. <Мы благодарны за ту солидарность, которую Вы проявили в отношении Армении и армянского народа>, - добавил он, отметив, что Армения готова продолжить сотрудничество с МОФ.

Вместе с тем, премьер заявил, что Армения поддерживает Генерального секретаря Франкофонии в проведении реформ, в том числе в деятельности орагнов Организации.

В свою очерель Луиз Мушикивабо выразила удовлетворение в связи с участием Армении в ряде различных программ и инициатив Франкофони.

<Что касается сотрудничества между нашей организацией и этой прекрасной страной, то мы очень заинтересованы в поиске инициатив, которые будут способствовать взаимодействию армянской и франкоязычной молодежи, будь то в Африке, Азии или Европе>, - отметила она.

Генсекретарь добавила, что Армения в значительной степени способствует деятельности МОФ, даже находясь в такой сложной ситуации. <Франкофония очень чувствительна к политическим проблемам этой страны. Мы следили за событиями, за болью армян во время войны>,

- сказала Мушикивабо.

При этом она сообщила, что премьер-министр Армении останется действующим председателем Франкофонии до организации следующего саммита, который пройдет в Тунисе через полтора месяца.

Напомним, что в 2017 году в Париже по итогам 34-й по счету министерской конференции Международной организации Франкофония, председательство МОФ перешло от Мадагаскара к Армении, которая стала полноправным членом этой организации в 2012 году