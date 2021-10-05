|Армения завершает председательство в международной организации Франкофония
|Эксперт: В предстоящем визите сопредседателей в Арцах важен маршрут
|Аналитик: Стратегические интересы Армении требуют возвращения Ирана на Южный Кавказ
|Минобороны: Огонь противника повредил грузовик тылового обеспечения ВС Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Иран закрыл воздушное пространство для военной авиации Азербайджана, ответ Баку не заставил себя долго ждать
|Мирзоян: Провокационное поведение Азербайджана сказывается не только на Армении, но и на других странах региона
|Мирзоян: Ни в каком документе никогда не говорилось о предоставлении коридора через территорию Армении
|Иран посоветовал Азербайджану забыть об иллюзии покупки безопасности у иностранцев
|Близ армяно-грузинской границы произошло землетрясение
|Другая свобода Амассии Низиблян : В центре Hay-Art открылась экспозиция работ “From Myself, To Myself, By Myself”
|Политолог: Старый порядок на Южном Кавказе умер, а новый еще не родился
|Азербайджан и Грузия подписали меморандум о военном сотрудничестве
|Для эффективной организации работ оперативно-розыскного подразделения Антикоррупционного комитета будет создана рабочая группа
|Число активных случаев коронавируса в Армении перешагнуло отметку в 14 тыс.
|В Армении нет структуры, которая бы взяла на себя ответственность за безопасность граждан республики на трассе Горис-Капан - Депутат
|Серж Саргсян пообещал Алиеву приехать в Матагис
|Никол Пашиян произвел очередные кадровые назначения
|Ильхам Алиев – один из главных коррупционеров мира - «Досье Пандоры»
|Главы МИД Армении и Ирана подчеркнули недопустимость действий, угрожающих региональной стабильности
|Алиев потребовал у Ирана доказательств присутствия Израиля на азербайджано-иранской границе
|Пашинян: Внеочередные выборы в Армении генерировали важное политическое содержание
|В Ереване заложили фундамент моста между армянским и аргентинским бизнесом
|Главы МИД России и Ирана обсудят ситуацию в Закавказье
|Пашинян вновь отправится в Россию на встречу с Путиным
|Глава МИД ИРИ: Не позволим путем иностранного вмешательства влиять на отношения Ирана с соседями
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Азербайджан участвует в учениях "Eternity - 2021" и "Нерушимое братство - 2021"
|В Тегеране прокомментировали отношения с Ереваном и Баку
|Посол: США стремятся найти возможности для налаживания сотрудничества между Азербайджаном и Арменией
|Баку ответил главе МИД Ирана
|Ардем Патапутян стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине
|Мэр Парижа: Франция может признать Нагорно-Карабахскую Республику
|Кочарян высказался об отношениях Армении с Россией и Турцией
|Араратбанку 30 лет!
|Кочарян о встрече Алиев-Пашинян: Каким будет содержание встречи с тем, кто назвал тебя пьяницей и шутом?
|В обмен на карты минных полей Баку должен вернуть не только тех граждан, чей факт пленения официально подтвержден - Пашинян
|Премьер-министр Литвы убеждена, что ЕС уделит достаточно внимания политическому урегулированию карабахского конфликта
|Агрессивная риторика Баку продолжает усугублять ситуацию: Премьер РА
|Роберт Кочарян: Ты не можешь открыть эпоху мира в регионе, если не можешь установить элементарный мир в собственной стране
|В столице проходит традиционный праздник кино: Открылся 18-й кинофестиваль <Золотой абрикос>
|За сутки в Армении число выздоровевших превысило количество заболевших коронавирусом
|Литва может сыграть важную роль в продвижении диалога и сотрудничества Армении с ЕС: Пашинян
|Никол Пашинян готов встретиться с Ильхамом Алиевым и обменять карты минных полей на пленных
|Серж Саргсян исключил новую войну в регионе
|Армения никогда не была и никогда не будет вовлечена в какие-либо заговоры против Ирана - Никол Пашинян
|Pandora Papers: утечка офшорных файлов пролила свет на британское имущество семьи Ильхама Алиева
|Ален Симонян с официальным визитом отбыл в Россию
|Пашинян заверил литовских армян: решены проблемы, связанные с внутриполитической ситуацией
|Прогноз: "Зангезурский коридор" станет ударом по безопасности Ирана
|Арарат Мирзоян едет в Иран
|Верховный лидер Ирана обозначил "красные линии" в регионе
|Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал интервью ТАСС
|Адам Шифф: Угроза для народов Армении и Арцаха остается невыносимо высокой
|СНБ задержала экс замначальника Генштаба ВС Армении Степана Галстяна
|Алиев обещает <адекватный ответ>, если Армения передаст точные карты минных полей
|Армен Григорян: Встреча между Пашиняном и Алиевым может состояться в ближайшем будущем в рамках МГ ОБСЕ
|Секретарь Совбеза: Суверенного коридора на территории Армении быть не может
|За сутки в Армении подтвердилось свыше 1000 случаев заражения коронавирусом
|Премьер-министр и президент Армении обсудили приоритеты правительства
|Читать больше
АрмИнфо. 4 октября около 23:30 на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы от огня, открытого с азербайджанской стороны, был поврежден грузовик тылового обеспечения ВС Армении.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, среди экипажа пострадавших нет.
|Армения завершает председательство в международной организации Франкофония
|Эксперт: В предстоящем визите сопредседателей в Арцах важен маршрут
|Аналитик: Стратегические интересы Армении требуют возвращения Ирана на Южный Кавказ
|Минобороны: Огонь противника повредил грузовик тылового обеспечения ВС Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Иран закрыл воздушное пространство для военной авиации Азербайджана, ответ Баку не заставил себя долго ждать
|Мирзоян: Провокационное поведение Азербайджана сказывается не только на Армении, но и на других странах региона
|Мирзоян: Ни в каком документе никогда не говорилось о предоставлении коридора через территорию Армении
|Иран посоветовал Азербайджану забыть об иллюзии покупки безопасности у иностранцев
|Близ армяно-грузинской границы произошло землетрясение
|Другая свобода Амассии Низиблян : В центре Hay-Art открылась экспозиция работ “From Myself, To Myself, By Myself”
|Политолог: Старый порядок на Южном Кавказе умер, а новый еще не родился
|Азербайджан и Грузия подписали меморандум о военном сотрудничестве
|Для эффективной организации работ оперативно-розыскного подразделения Антикоррупционного комитета будет создана рабочая группа
|Число активных случаев коронавируса в Армении перешагнуло отметку в 14 тыс.
|В Армении нет структуры, которая бы взяла на себя ответственность за безопасность граждан республики на трассе Горис-Капан - Депутат
|Серж Саргсян пообещал Алиеву приехать в Матагис
|Никол Пашиян произвел очередные кадровые назначения
|Ильхам Алиев – один из главных коррупционеров мира - «Досье Пандоры»
|Главы МИД Армении и Ирана подчеркнули недопустимость действий, угрожающих региональной стабильности
|Алиев потребовал у Ирана доказательств присутствия Израиля на азербайджано-иранской границе
|Пашинян: Внеочередные выборы в Армении генерировали важное политическое содержание
|В Ереване заложили фундамент моста между армянским и аргентинским бизнесом
|Главы МИД России и Ирана обсудят ситуацию в Закавказье
|Пашинян вновь отправится в Россию на встречу с Путиным
|Глава МИД ИРИ: Не позволим путем иностранного вмешательства влиять на отношения Ирана с соседями
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Азербайджан участвует в учениях "Eternity - 2021" и "Нерушимое братство - 2021"
|В Тегеране прокомментировали отношения с Ереваном и Баку
|Посол: США стремятся найти возможности для налаживания сотрудничества между Азербайджаном и Арменией
|Баку ответил главе МИД Ирана
|Ардем Патапутян стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине
|Мэр Парижа: Франция может признать Нагорно-Карабахскую Республику
|Кочарян высказался об отношениях Армении с Россией и Турцией
|Араратбанку 30 лет!
|Кочарян о встрече Алиев-Пашинян: Каким будет содержание встречи с тем, кто назвал тебя пьяницей и шутом?
|В обмен на карты минных полей Баку должен вернуть не только тех граждан, чей факт пленения официально подтвержден - Пашинян
|Премьер-министр Литвы убеждена, что ЕС уделит достаточно внимания политическому урегулированию карабахского конфликта
|Агрессивная риторика Баку продолжает усугублять ситуацию: Премьер РА
|Роберт Кочарян: Ты не можешь открыть эпоху мира в регионе, если не можешь установить элементарный мир в собственной стране
|В столице проходит традиционный праздник кино: Открылся 18-й кинофестиваль <Золотой абрикос>
|За сутки в Армении число выздоровевших превысило количество заболевших коронавирусом
|Литва может сыграть важную роль в продвижении диалога и сотрудничества Армении с ЕС: Пашинян
|Никол Пашинян готов встретиться с Ильхамом Алиевым и обменять карты минных полей на пленных
|Серж Саргсян исключил новую войну в регионе
|Армения никогда не была и никогда не будет вовлечена в какие-либо заговоры против Ирана - Никол Пашинян
|Pandora Papers: утечка офшорных файлов пролила свет на британское имущество семьи Ильхама Алиева
|Ален Симонян с официальным визитом отбыл в Россию
|Пашинян заверил литовских армян: решены проблемы, связанные с внутриполитической ситуацией
|Прогноз: "Зангезурский коридор" станет ударом по безопасности Ирана
|Арарат Мирзоян едет в Иран
|Верховный лидер Ирана обозначил "красные линии" в регионе
|Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал интервью ТАСС
|Адам Шифф: Угроза для народов Армении и Арцаха остается невыносимо высокой
|СНБ задержала экс замначальника Генштаба ВС Армении Степана Галстяна
|Алиев обещает <адекватный ответ>, если Армения передаст точные карты минных полей
|Армен Григорян: Встреча между Пашиняном и Алиевым может состояться в ближайшем будущем в рамках МГ ОБСЕ
|Секретарь Совбеза: Суверенного коридора на территории Армении быть не может
|За сутки в Армении подтвердилось свыше 1000 случаев заражения коронавирусом
|Премьер-министр и президент Армении обсудили приоритеты правительства
|Читать больше
|Эксперт: В предстоящем визите сопредседателей в Арцах важен маршрут
|Аналитик: Стратегические интересы Армении требуют возвращения Ирана на Южный Кавказ
|Политолог: Старый порядок на Южном Кавказе умер, а новый еще не родился
|Прогноз: "Зангезурский коридор" станет ударом по безопасности Ирана
|Эксперт: Защита государством и законом лишь части общества противоречит конституционным принципам и априори недопустима
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности