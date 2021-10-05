Вторник, 5 Октября 2021 18:41

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 6 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 собственные дома на улицах Норагавита 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, собственные дома на 3-ем переулке 1-ой улицы Норагавита, собственные дома на 3-ем тупике 1-ой улицы Норагавита, собственные дома на 1-ом тупике 3-ей улицы Норагавита, собственные дома на Арташатском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), министерство Энергетики РА, Министерство территориального управления, Министерство иностранных дел, ООО "Меллат банк", ООО "Даймонд” ул. Бюзанда 2, жилые дома 40, 40/1 на улице Дзорапи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здание психиатрической больницы в Аги Анке, собственные дома на 1-ом переулке улицы Ачаряна, КТП, Здание гражданской обороны, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 3, 5, 6, 8, 10, 12 в Аване; собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 6-ой улицы Авана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилой дом 21 (3/9) прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) на переулке Бабаджаняна в Аван Ариндже;

11։00-16։00 кварта “А” в Нубарашене; собственные дома 2-20 на 13-ой улице, 1-40 на 15-ой улице, 1-17 на 17-ой улице Нубарашена;

11։00-17։00 собственные дома на улицах Неркин Шенгавита 3, 4, 5, 6, 10, жилые дома 30, 32 на пр. Аршакуняца, жилой дом 6 на улице Лазо, улица Лазо, собственные дома на переулке Лазо и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

10։00-16։00 села Ахтаг и Ферик;

в Араратской области:

10։00-16։00 частично село Таперакан;

10։30-14։30 частично село Мхчян;

10:30-16:00 частично улицы Мясникяна, Комитаса в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично села Арпи и Гер-Гер; село Малишка;

в Котайкской области:

10:00-16:30 улицы Сафаряна, Ара-Гехецика, Нор-Таг, Нар-Доса, Газаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11։00-17։00 частично квартал «А» Джрвежа, частично села Гегашен, Гарни, Котайк и Джрабер, подстанция ‘Шкода” частных домов Дзорахбюра;

12:00-16:30 улицы Кармир Банаки, Ереванян, Котайка, Еритасардакан, Гарни, Гегарт, Пионеракан в городе Абовян; село Эллар, прилегающее к городу Абовян, частично село Балаовит, село Маяковский и прилегающие территории;

в Гегаркуникской области:

11։00–13։00 общины Личк, Мадина, Лернаовит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично община Неркин Геташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–14։00 община Еранос и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Айгабац, Аревик, центральная часть села Ахурян, райцентр Ахуряна, общинный муниципалитет Ахуряна, Ахурянский отдел СНБ, Ахурянские филиалы ''Банк ВТБ-Армения” и “Ардшинбанк", школы N 1 и N 2 Ахуряна, Ахурянский колледж, детские сады и прилегающие абоненты в Ахурянском регионе;

в Сюникской области:

11:00-14:00 частично село Карашен;

11:00-17:00 село Шамб и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.