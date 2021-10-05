Вторник, 5 Октября 2021 18:39

АрмИнфо. Противостояние между Баку и Тегераном набирает новые обороты. Иран закрыл воздушное пространство для военно- воздушной авиации Азербайджана, ответ Баку не заставил себя долго ждать.

"Правительство Ирана направило уведомление по официальным военным каналам руководству оборонного ведомства Азербайджана. Как говорится в сообщении, Иран закрыл свое воздушное пространство для военно-воздушной авиации Азербайджана, осуществляющей военные поставки в Нахиджеванскую Автономную Республику", - сообщает haqqin.az.

"Баку расценил это решение официального Тегерана как еще одно предательство в отношении Азербайджана, принятое по наущению правительства Армении. Предательство Ирана не нанесет ощутимого вреда Азербайджану, поскольку военное ведомство Азербайджана в вопросе снабжения воинских частей, расположенных в Нахиджеванской Автономной Республике, отдавало прерогативу другим маршрутам. Однако данное политическое решение Тегерана подталкивает Баку к недвусмысленным выводам о внешнеполитических ориентирах иранского правительства", - пишет источник, напоминая, что Иран активно использует территорию Азербайджана в качестве транзита для осуществления основных транспортных перевозок. В первую очередь речь идет о транспортном коридоре Север-Юг.

Стало также известно, что Азербайджан в ответ на закрытие Ираном своего воздушного пространства для азербайджанских военных самолетов закрылся офис Оджага Неджата - представителя Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, действующий в Баку.

Согласно информации, деятельность офиса, который располагался в здании мечети "Хусейния", была прекращена после осмотра места поклонения сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщил глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов, "в последние дни в нескольких местах Баку резко возросло число зараженных COVID-19, и одним из таких мест является мечеть Гусейния. Поэтому деятельность этих мест, в том числе и мечети, приостановлена. В настоящее время эпидемиологическая служба принимает соответствующие меры".

Отметим, что камнем преткновения между Баку и Тегераном стало действие азербайджанских силовиков в отношении иранских фур на дороге Горис-Капан Сюникской области РА, 21 км которой оказались под контролем азербайджанской стороны. Азербайджанская сторона требует 200-400 долларов с иранских водителей за проезд по этому участку в качестве таможенного сбора. Более того, два иранских водителя были задержаны за якобы доставку груза в Нагорный Карабах.