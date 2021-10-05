Вторник, 5 Октября 2021 18:31

АрмИнфо. Агрессия, развязанная Азербайджаном против Нагорного Карабаха и его населения прошлой осенью, и ее политические, экономические и гуманитарные последствия продолжают оказывать влияние на стабильность и безопасность в регионе. Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в интервью ИРНА, касаясь текущей ситуации ан Южном Кавказе.

По его словам, несмотря на то, что трехстороннее заявлении от 9 ноября 2020 года положило конец боевым действиям, ситуация продолжает оставаться хрупкой. Мирзоян обуславливает это с невыполнением Азербайджаном некоторых обязательств, взятых в рамках этих договоренностей, искажении некоторых его положений, удерживании в заложниках гражданских лиц и военнопленных, воинственной и экспансионистской риторикой, посягательств на суверенные территории Армении и новой угрозы применения силы.

Армянский министр констатировал, что провокационное поведение азербайджанской стороны сказывается не только на Армении, но и на других странах региона. По его словам ярким примером этому является недопустимые действия в направлении транзитных перевозок.

"К сожалению, поощрение такого поведения третьими странами, а также антиармянская и воинственная риторика создают дополнительные препятствия для стабильности в регионе.

Тем не менее, Армения продолжит свои усилия по установлению в регионе долгосрочной стабильности. В программе нашего правительства четко говорится о готовности инвестировать в открытие в регионе эры мирного развития. Уверен, что все необходимые предпосылки для этой эпохи будут созданы, если другие страны проявят соответствующую политическую волю и предпримут конструктивные шаги", - сказал глава МИД Армении.

Говоря о роли Ирана в сохранении региональной стабильности, Мирзоян указал на очевидность роли Тегерана в снижении напряженности и установлении стабильности в регионе. "Ярким примером этому является четкая позиция Ирана в отношении нерушимости границ Республики Армения. Мы убеждены, что расширение вовлеченности Ирана будет иметь положительное воздействие не только в контексте дружбы и взаимовыгодное партнерства наших двух стран, но и будет служить мирному, безопасному и процветающему будущему региона", - отметил глава армянского внешнеполитического ведомства.

В тоже время Мирзоян заявил, что Армения высоко ценит двусторонние добрососедские отношения с Ираном. По его убеждению, сотрудничество между Арменией и Ираном может служить хорошим примером для стран, которые руководствуются повесткой мира, развития и диалога между цивилизациями.

"Для носителей древних цивилизаций, таких как Армения и Иран, характерны религиозно-национальная терпимость, взаимное уважение, взаимное доверие, а также взаимная ответственность за будущее", - отметил он.