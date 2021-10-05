Вторник, 5 Октября 2021 18:27

АрмИнфо.Председатель Стратегического совета по международным отношениям Ирана Камал Харази посоветовал властям Азербайджанской Республики забыть иллюзию покупки безопасности у иностранных сил и полагаться на народ своей страны.

Харази назвал обращение к иностранцам с целью обеспечения безопасности страны нелогичным и неразумным. "Потому что в соответствии с их мотивами, незаконными целями и интересами это может привести к военному соперничеству в регионе, нанесению вреда и даже уничтожению страны. Кроме того, чем больше роль иностранных сил, тем глубже зависимость от них", добавил он.

"Какая страна в регионе смогла настолько укрепить свою военную мощь благодаря присутствию иностранных сил на своей территории. Если Исламская Республика сегодня является бесспорной державой в регионе, то это благодаря ее самостоятельности и независимости от иностранных сил", подчеркнул он, которого цитирует ИРНА.