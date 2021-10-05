Вторник, 5 Октября 2021 14:12

АрмИнфо. Сейсмологическая сеть территориальной службы сейсмической защиты МЧС Армении 5 октября в 12: 31 по местному зарегистрировала землетрясение магнитудой 3.4 в армяно-грузинской приграничной зоне, в 14 км к северо-востоку от села Бавра Ширакской области.

Как сообщает пресс-службе МЧС РА, очаг залегал на глубине 10 км. Сила толчков в эпицентре составила 4-5 баллов.

Землетрясение силой в 3 балла ощутили жители сел Зуйгахпюр, Ашоцк и Бавра Ширакской области и городов Ташир и Алаверди, а также села Туманян Лорийской области.