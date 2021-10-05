Вторник, 5 Октября 2021 11:49

АрмИнфо. Для эффективного осуществления организационно-правовой работы оперативно-розыскного подразделения Антикоррупционного комитета решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 5 октября будет создана рабочая группа.

Согласно информации официального сайта правительства, решением премьер-министра утверждён состав рабочей группы с участием заместителя министра юстиции, представителей СНБ и Полиции РА. Группу возглавит заместитель председателя Специальной следственной службы.

Отметим, что примерно через месяц в Армении начнет функционировать единый орган по выявлению и расследованию коррупционных преступлений

- Антикоррупционный комитет, который возглавит глава ССС Сасун Хачатрян.

O создании Антикоррупционного комитета было заявлено в начале 2021 года. Как отметил в своем выступлении тогдашний министр юстиции РА Рустам Бадасян, назначения в новую структуру, в том числе, на руководящие должности, будут производиться в рамках открытого конкурса. При этом, как отметил министр, для работников комитета, в отличие от сотрудников других следственных органов, будут введены более строгие требования и ограничения. Соответственно, им будут предоставлены дополнительные гарантии для полноценного осуществления своей деятельности.

В результате, по словам главы Минюста, в ряде структур, которые ранее в рамках своих полномочий занимались борьбой и противодействием коррупции, начнутся сокращения сотрудников. Речь, в частности, идет о Службе национальной безопасности, Специальной следственной службе, Следственном комитете и Комитете государственных доходов. Этих сотрудников планируется влить в состав новой структуры - Антикоррупционного комитета. Число сотрудников нового ведомства составит около 150 человек, в том числе не менее 30 следователей и 60 оперуполномоченных.

Новый единый орган по выявлению и расследованию коррупционных преступлений будет осуществлять в том числе оперативно-розыскную деятельность.

На создание Антикоррупционного комитета Правительство Армении выделило 8 млрд. 203 млн. драмов, которые планируется потратить в 2021-2023 годах. Из данной суммы основная часть средств - около 5,1 млрд. драмов, уйдет на выплаты зарплат, коммунальные и офисные расходы. Кроме того, более 5 млрд. драмов планируется выделить на обеспечение нового ведомства зданием. Также 285,5 млн. драмов уйдет на техническое оборудование, а 192 млн. драмов - на обеспечение ведомства и его сотрудников транспортными средствами. Заработная плата сотрудников Комитета составит около 650 тысяч драмов без вычета налогов, а у председателя комитета - 700 тысяч драмов.