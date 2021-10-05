Вторник, 5 Октября 2021 11:48

АрмИнфо.За прошедшие сутки в Армении провели 6904 теста на коронавирус , из коих болезнь подтвердилась у 891 человека (12,9%), при этом выздоровело 534 , скончалось - 22.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 5 октября фактическое лечение получает 14 193 пациента.

Кроме того, за вчерашний день было зарегистрировано 2 случая, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1220 (0,4%).

В общей сложности в Армении провели 1 761 967 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 266 208 случаев заражения коронавирусом

(15,1%), при этом выздоровело 245 376 человек (92,2%), количество летальных исходов достигло 5 419 (2%)