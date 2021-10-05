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 Вторник, 5 Октября 2021 11:19
Наира Бадалян

В Армении нет структуры, которая бы взяла на себя ответственность за безопасность граждан республики на трассе Горис-Капан - Депутат

В Армении нет структуры, которая бы взяла на себя ответственность за безопасность граждан республики на трассе Горис-Капан - Депутат

АрмИнфо. Азербайджанцы ведут широкомасштабные строительные работы в Сюникской области Армении. Никто не имеет представления о том, что там строят и насколько это опасно для граждан РА, заявила депутат от оппозиционной фракции "Айастан" Анна Григорян 5 октября на открытии очередной парламентской четырехдневки. Парламентская оппозиция продолжает настаивать на необходимости созыва спецзаседания по ситуации на трассе Горис-Капан с участием главы СНБ и МО.

По ее словам, ситуация в Сюникской области осталась неизменной. "После того, как на прошлой сессии был поднят вопрос установления таможенного пункта (на трассе Горис- Капан азербайджанскими военными -ред.), на этой дороге наших соотечественников даже стали похищать, и по сей день неизвестно, кто является ответственной за это структурой", - сказала Григорян.

Более того, по ее словам, она обращалась в различные структуры, - в МО, СНБ, Полицию, министерство территориального развития и

инфраструктур с целью узнать, каким образом будет организовано движение транспорта по этой дороге, кто и как будет обеспечивать безопасность граждан. Все указанные структуры заявили, что вопрос находится вне их полномочий, сказала депутат.

Таким образом, как отметила Григорян, в РА нет структуры, которая бы взяла на себя ответственность за безопасность граждан республики на трассе Горис-Капан. Сегодня безопасность граждан РА на этом участке дороги обеспечивают российские миротворцы, отметила она.

Напомним, что 12 сентября с 12:00 Азербайджан начал останавливать грузовики с иранскими номерами на подконтрольном ей участке недалеко от армянского села Воротан трассы Горис-Капан, проходящей по территории Республики Армения.  Выяснилось, что азербайджанские военные останавливают иранские грузовики, и требуют от них платы за проезд. День спустя они задержали двух иранских водителей на участке трассы Горис- Капа, обвинив их в перевозке грузов в Степанакерт. Как заявили в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана, Баку установил контроль на участке дороги Горис-Капан, проходящей по Сюникской области Армении, "в соответствии с азербайджанским налоговым кодексом. А транспортные средства облагаются дорожным налогом, а также государственной пошлиной за получение разрешения, регулирующего международные автомобильные перевозки на территории Азербайджана ". В связи с ситуацией 13 сентября парламентская фракция "Айастан" ("Армения" -ред.) потребовала найти формат для организации обсуждения ситуации.

Тем не менее, 15 сентября в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян сослался на границы Советской Армении и заявил, что страна будет упорно следовать стратегии установления крепкого мира в регионе и призвал депутатов не давать повод для иного понимания ситуации. Он заявил, что "нам нужны крепкие нервы", чтоб сегодня не поддаваться на провокации. А вице-премьер Сурен Папикян в беседе с журналистами, на вопрос, останутся ли азербайджанцы на ряде участков дороги Горис- Капан, отметил, что Армения не может принимать решение касательно "пунктов полиции, функционирующих на территории Азербайджана". По его словам, хотя страны не прошли процесс делимитации и демаркации, но на данном участке дорога, существующая между Советским Азербайджаном и Советской Арменией, уже предварительно очерчена.

29 сентября беседе с журналистами председатель Комитета госдоходов (КГД) Рустам Бадасян заявил, что нет необходимости устанавливать дополнительный таможенный пункт, поскольку ведомство осуществляет свои функции посредством имеющейся инфраструктуры. 


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