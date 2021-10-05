Вторник, 5 Октября 2021 11:18

АрмИнфо. Третий президента РА Сержа Саргсяна ответил на озвученные Ильхамом Алиевым в Матагисе сумасбродные высказывания.

Так, в ответе Саргсяна Алиеву говорится, что руководитель Азербайджана ведёт себя, как хвастливый подросток, который после того, как его в своё время побили, побежал звать отца на подмогу и, стоя у него за спиной, расхрабрился и расхвастался.

"Что же ты 3 или 10 лет назад не приглашал в село Матагис Мартакертского района Республики Арцах? Ты бы тогда так петушился, когда жаловался, что за закрытыми дверями тебя вынуждают признать независимость Арцаха.

Неудивительно, что после всего того, что случилось в последние три года, этот взял на себя роль адвоката капитулянта, взял его под свою защиту и вместе, рука об руку, длительное время нацелились на меня, моих боевых товарищей, большая часть которых - герои Арцаха.

"Дезертир", говоришь? Кто бы говорил о дезертирстве, тебе бы помалкивать. Все знают, где был я и где был ты во время Первой Арцахской войны, когда твои соотечественники воевали с армянскими храбрецами и гибли в борьбе, которую армянский народ вёл в своей древнейшей колыбели за самооборону и за освобождение Арцаха.

Твой возраст был таким, что ты мог и был обязан находиться на поле боя. Где ты был, я знаю. Скажи, пусть узнают и другие. У тебя сейчас в Армении хороший партнёр - пригласи его, пока есть время, а когда он больше не будет твоим партнёром, вот тогда я приеду и в Матагис, и в любое другое место Республики Арцах", - подчеркнул Саргсян.

Отметим, что накануне, президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе посещения Матагиса, перешедшего под контроль азербайджанской стороны после 44-дневной войны, сделал ряд нелицеприятных и недостойных для главы государства заявлений в адрес Сержа Саргсяна. Он также назвал Саргсяна дезертиром и призвал приехать в Матагис и встретиться с ним. Алиев также начал очернять армянскую армию дней нахождения Саргсяна у власти, и призвал его лишить государственных регалий, которые у третьего президента есть в связи с победой в первой карабахской войне. Таким образом, видимо Алиев решил публично высказать то, что не осмеливался говорить на протяжении многих лет в ходе встречи с Саргсяном, в том числе и тет-а-тет.