Вторник, 5 Октября 2021 00:16

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев стал одним из самых высокопоставленных фигурантов «досье Пандоры», в котором были собраны коррупционеры со всего мира.

О том, что семья Алиевых владеет имуществом в Великобритании, было известно и раньше, но новые данные значительно превосходят известные до сих пор масштабы богатства правящей в Азербайджане династии. Азербайджанские СМИ предпочли не заметить скандала, зато на досье обратили внимание британские СМИ.

По данным международной группы журналистов в составе более 600 человек, трое детей и двое близких соратников Алиева использовали секретные офшорные компании, чтобы купить себе роскошные пентхаусы, офисные помещения и старую таверну в центре Лондона. На пике своего богатства Алиевы и их друзья контролировали в английской столице недвижимость на общую сумму в 694 миллиона долларов.

Откуда у президента Азербайджана столько денег, журналисты не знают и предполагают, что эта информация навсегда может остаться тайной. Большую часть недвижимости покупали за наличные. Правда, Алиевы уже продали свое имущество в Великобритании примерно на 543 миллиона долларов.

Зато известно, что собственность скрывается за сетью офшорных компаний, иные из которых были созданы еще во время первого президентского срока Ильхама Алиева. Сейчас у него идет уже четвертый президентский срок. Сын президента Азербайджана Гейдар, названный так в честь своего деда, предыдущего президента Азербайджана, обзавелся своей первой офшорной компанией, когда учился в начальной школе. Дочка Арзу стала владелицей офшорной компании в возрасте 19 лет.

Если власти Великобритании посчитают, что деньги, на которые было приобретена недвижимость, имеют неясное происхождение, у Алиевых могут отобрать их собственность (при условии, что в «досье Пандоры» содержится правдивая информация). Министр финансов Великобритании Рини Сунак уже пообещал, что материалы доклада будут проанализированы Управлением по налоговым и таможенным сборам королевства.

Отметим, что данные утечки касаются более 330 политиков, 130 миллиардеров из списка Forbes, знаменитостей, мошенников, наркоторговцев, членов королевских семей, лидеров религиозных конфессий более чем из 200 стран и территорий. Это около 29 000 конечных бенефициаров 27 000 компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, Сейшелах, в Гонконге, Белизе, Панаме, Южной Дакоте (США) и других секретных юрисдикциях. Файлы относятся к 1971–2020 годам, большинство из них — к 1996–2020 годам.

Алиев попал в «досье» вместе с такими персонажами как экс-премьер Великобритании Тони Блэр, президент Украины Владимир Зеленский, король Иордании Абдалла II ибн Хусейн, кенийский президент Ухуру Кениата и еще несколько десятков нынешних и бывших мировых лидеров.