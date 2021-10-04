Понедельник, 4 Октября 2021 20:30

АрмИнфо.. Широкий круг вопросов армяно- иранского сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, а также региональные события, обсудили в ходе встречи в Тегеране главы МИД Армении и Ирана Арарат Мирзоян и Хоссейн Амир Абдуллахиян.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, министры выразили удовлетворение высоким уровнем многовековых армяно-иранских дружественных отношений, выразив обоюдную готовность приложить усилия для расширения и углубления сотрудничества, основанного на взаимном доверии.

Собеседники коснулись перспектив активизации экономических связей, подчеркнув важность принятия целенаправленных шагов по увеличению товарооборота, в том числе за счет реализации согласованных сторонами конкретных программ. Обсуждалась также активизация сотрудничества в сфере туризма и культуры. В этом контексте министры придали важное значение деятельности армяно-иранской совместной межправительственной комиссии. Была также указана важность подписания и эффективной реализация многостороннего соглашения о создании международного транспортного коридора "Персидский залив - Черное море". Министры иностранных дел Армении и Ирана также обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством Евразийского экономического союза с Ираном.

В ходе встречи говорилось о сотрудничестве в области энергетики и транспортной инфраструктуры. Арарат Мирзоян проинформировал о результатах строительства альтернативной автомобильной дороги Горис-Капан, а также строительства международной магистрали "Север-Юг". Стороны также обменялись мнениями о перспективах реализации проекта электроэнергия в обмен на газ.

Ключевой темой обсуждений собеседников были текущие события в регионе, вопросы региональной безопасности и стабильности.

Глава МИД РА представил собеседнику ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта из-за азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха и возникшие вследствие этого гуманитарные проблемы. Мирзоян особо подчеркнул необходимость безоговорочной репатриации армянских военнопленных и гражданских заложников, находящихся в Азербайджане.

Касаясь ситуации, возникшей в результате проникновения ВС Азербайджана на суверенную территорию Армении и продолжающихся провокационных действий, армянский министр высоко оценил позицию Ирана по части территориальной целостности Армении. Министры иностранных дел двух стран подчеркнули недопустимость действий, угрожающих региональной стабильности, и подчеркнули важность сотрудничество для решения новых региональных вызовов.