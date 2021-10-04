Понедельник, 4 Октября 2021 20:14

АрмИнфо.Полемика между Ираном и Азербайджаном из-за военных учений на границе продолжается.

Так, сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиева в ходе посещения Мехакавана (Джабраила), который после широкомасштабной азербайджано-турецкой агрессии против Нагорного Карабаха перешел под контроль АР, в числе прочего решил в очередной раз выразить претензии Ирану.

Так, Алиев заявил, что отвергает обвинения официальных лиц Ирана в присутствии Израиля на азербайджано-иранской государственной границе.

"К сожалению, официальные лица Ирана начали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел Израиль в этот регион. Пусть раскроют глаза и увидят. Где они видели здесь Израиль?! Здесь нет ни одного человека. Здесь даже нет никакого здания", - сказал Алиев в понедельник на встрече с общественностью Джебраильского района, граничащего с Ираном, при этом не уточнив, о какой общественности идет речь, если там нет ни одного дома.

Затем, президент Азербайджана в ультимативной форме потребовал от Тегерана предоставить доказательства. "Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за то, что он говорит. Мы не можем позволить кому-либо сфабриковать против нас беспочвенную клевету", - заявил Алиев.

Затем, он решил самоутвердиться за счет третьего президента Армении Сержа Саргсяна, призвав приехать в Матагис и встретиться с ним. Алиев также начал очернять армянскую армию дней нахождения Саргсяна у власти и призвал его лишить государственных регалий, которые у третьего президента есть в связи с победой в первой карабахской войне. Таким образом, видимо Алиев решил публично высказать то, что не осмеливался говорить на протяжении многих лет в ходе встречи с Саргсяном, в том числе и тет-а-тет.