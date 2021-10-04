Понедельник, 4 Октября 2021 19:34

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу-дискуссию с представителями экспертного сообщества Центра восточноевропейских исследований.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, в ходе своего выступления Пашинян привлек внимание участников дискуссии на прошедшие в РА внеочередные парламентские выборы. По его оценке, впервые в Республике Армения выборы послужили инструментом для преодоления внутриполитического кризиса, а не возникновения нового кризиса.

При этом Пашинян констатировал, что раньше в памяти были воспоминания, когда выборы в стране наоборот приводили к внутриполитической нестабильности и самые нашумевшие инциденты возникали именно в поствыборный период.

Вместе с тем он добавил, что в Армении после 2020 года развернулись серьезные дискуссии о том, насколько парламентская форма управления целесообразна для страны и для этого были веские причины в контексте безопасности, и вызовов стоящих перед РА.

Глава армянского исполнительного органа еще раз напомнил о том, что второй раз в истории страны выборы получили высокую оценку со стороны международных авторитетных структур, чего не было прежде.

По словам Никола Пашиняна, эти выборы, которые прошли в послевоенный период, генерировали важное политическое содержание. "После войны важно было зафиксировать те направления, в которых должна двигаться Армения. Должен признать, что ответы на эти вопросы не были сформированы в политическом поле, но прошедшие выборы сгенерировали определенное политическое содержание. По крайней мере, в случае с нашей политической силой, это была не столько политическая кампания, сколько диалог с гражданами, где они были не только слушателями, но и спикерами. Мы слушали, что думают горожане о нашей истории последних 30 лет. В этих обстоятельства и была сформулирована стратегия, которую правительство РА включило в свою программу, которая заключается в необходимости открыть эру мирного развития для Армении и региона", - сказал он, добавив, что это также подвергается критике, что вполне понятно.

В этом ключе Пашинян добавил, что ежедневно происходят события, которые по большому счету ставят под сомнение то, насколько возможен мир в нашем регионе, или в соответствующей ситуации в нашем регионе: из-за конфликта вокруг Армении и Нагорного Карабаха.

"Возникает более важный вопрос: в какой степени демократия способна обеспечить безопасность и мирное развитие? Но наша позиция ясна: несмотря на все обстоятельства, которые ставят под сомнение конкурентоспособность мирной повестки дня, мы должны последовательно двигаться вперед по этому пути", - сказал премьер Армении, добавив, что его команда убеждена, что нужно придерживается политики маленьких шагов, не торопясь ставить перед собой непреодолимые задачи.

Глава армянского правительства также указал на необходимость конкретных результатов и процессов. "В этой связи мы считаем необходимым возобновление мирного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта", - сказал Пашинян.

Затем премьер-министр ответил на ряд вопросов экспертов, связанных с перспективами мира на Южном Кавказе, процессом урегулирования нагорно-карабахского конфликта, осуществлением демократических реформ в Армении, развитием отношений Армения-ЕС и рядом других тем.