Понедельник, 4 Октября 2021 19:20

АрмИнфо.В Ереване, 29 сентября, состоялось торжественное мероприятие, приуроченное созданию Торговой палаты Аргентины в Армении, которая придаст новый импульс развитию двусторонних экономических связей и реализации инициатив. Партнером аргентинской Торговой палаты выступил Конверс Банк, который является одной из первых компаний в Армении, работающих с аргентинским капиталом.

Палата изначально будет действовать в онлайн-формате, и предоставит возможность в режиме реального времени связать аргентинских и армянских предпринимателей.

В ходе мероприятия Чрезвычайный и Полномочный Посол Аргентины в РА Мариано Вергара рассказал, что Торговая палата создается с целью оказать поддержку МСБ и предпринимателям, способствуя развитию новых инициатив. Кроме того, в рамках деятельности Палаты бенефициарам будет предоставлена профессиональная консультация.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо он рассказал, что главной целью реализации данной инициативы является не создание крупной структуры, а нового технологического инструмента для торговли. Дипломат заметил, что сайт Торговой палаты пока еще не готов, однако, будет достаточно простым и доступным воизбежание сложностей при вовлечении новых участников.

Торговые виртуальные платформы требуют высокоскоростной, надежной интернет-связи, которая достигается провайдерами за счет качественного оборудования и технологических решений, в том числе и специальных кабелей для наружной прокладки. Подобные кабели оснащены плотной полиэтиленовой изоляцией, что обеспечивает надежную защиту проводов от жары, грязи, пыли, влаги и даже от ветра

При этом Мариано Вергара отметил, что Армения интересна для аргентинских предпринимателей своими возможностями в сфере инновационных технологий. Тогда как Аргентина специализируется в сфере сельского хозяйства, в частности, производстве мяса, сои, сельхозтехники. Возможности сотрудничества Посол видит также в фармацевтике, туризме и спорте.

Говоря о туризме Вергара заметил, что в связи с пандемией коронавируса туристический поток из Аргентины в Армению несколько сократился. Однако интерес к Армении, по словам дипломата, у аргентинских туристов имеется. В этом ключе он указал, в том числе на большую армянскую диаспору в Аргентине.

В целом, Мариано Вергара отметил, что создание Торговой палаты поможет армянским и аргентинским предпринимателям выявить новые направления сотрудничества.

В ходе мероприятия выступил и главный исполнительный директор, председатель Директората Конверс Банка Артур Акопян. От имени Банка он выразил готовность всячески содействовать укреплению и развитию армяно- аргентинских связей, предлагая широкий инструментарий и возможности финансирования.

В частности, Артур Акопян рассказал, что в Армении Конверс Банк предлагает комплексные услуги в сфере корпоративного и розничного кредитования, финансирования внешней торговли и в сфере карточного обслуживания. "В цифровой век Конверс Банк может предложить различные технологические решения, предоставить услуги на цифровых площадках (Мобайл Банк, Интернет Банк, Платформа онлайн платежей)", - сказал он, добавив, что Банк внедрил онлайн площадку и для финансирования бизнеса. "В цифровой век значимость физического расстояния снижается, более важным становятся умные, создающие новые ценности бизнес-проекты, и основанное на них сотрудничество", - сказал глава Конверс Банка.

Говоря о Торговой палате, А. Акопян выразил уверенность, что новьсозданная площадка сыграет свою роль в реализации двусторонних экономических инициатив. "Палата берет на себя обязательство стать мостом между армянскими и аргентинскими предпринимателями, которые находятся друг от друга на расстоянии несколько тысяч километров. Мы более чем уверены, что армяно-аргентинские связи имеют высокий потенциал развития как в промышленной сфере, так и в торговле, ИТ, туризме, сельском хозяйстве, управлении человеческими ресурсами", - заметил он.

А. Акопян рассказал, что Конверс Банк одна из первых компаний в Армении с аргентинским капиталом, владельцем которой является аргентинский предприниматель армянского происхождения, меценат, национальный герой РА Эдуардо Эрнекян. "Мы являемся частью семьи, в которую входят Tierras de Armenia, Karas Wines, Международные аэропорты "Армения". Благодаря их появлению на армянском рынке удалось не только придать импульс развитию различных экономических сфер, но и создать тысячи стабильных рабочих мест", - добавил он.

Помимо этого, Конверс Банк, по его словам, широко известен многочисленными культурными, образовательными, здравоохранительными проектами социальной корпоративной ответственности. А. Акопян рассказал, что Конверс Банк внес свой вклад в развитие армяно-аргентинских связей в рамках образовательных и культурных инициатив. В частности, в этой связи он указал на "Дни аргентинского танго в Армении", создание Аргентинского центра в Университете им.

В.Брюсова, финансирование инициативы Фонда ФИДЕК, в рамках которого была установлена связь между армянскими и аргентинскими врачами.

"Уверен, что используя площадку новьсозданной Торговой палаты, вместе мы будем иметь успешные проекты и в экономической сфере", - резюмировал он.

Уместно отметить, что, по данным Таможенной службы РА, в 2020 году объемы экспорта Армении в Аргентину составили всего лишь $62.8 тыс. Львиная доля (86,3%) экспортируемой продукции приходится на армянские вина, которые были поставлены на аргентинский рынок в объеме 12.5 тыс. л, при таможенной стоимости в $54.2 тыс. В 2019 году, согласно таможенным данным, экспорт из Армении в направлении Аргентины отсутствует. Импорт же в 2020 году сократился на 20,5% до $11.8 млн. Основной вес в стоимостном выражении пришелся на табачное сырье, которое было импортировано в Армению в объеме 2.2 тыс. тонны при таможенной стоимости в $9.8 млн. В I полугодии 2021г Армения сократила экспорт товаров в Аргентину на 74,2% годовых до $16.1 тыс., при спаде импорта на 79,6% до $1.5 млн.

По данным Статкомитета РА, валовой поток иностранных инвестиций из Аргентины в Армению по положению на 1 января на 2021 года составил

306.7 млрд. драмов ($587 млн.), из коих ПИИ составил 164.6 млрд. драмов ($315 млн. ). Отметим, что в годовом разрезе динамка по этим

двум показателям минусовая.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Банк предоставляет полный спектр банковских услуг как в филиалах, так и на онлайн-платформах. Акционерами Банка на 1 июля 2021 года выступают Advanced Global Investments LLc (руководитель Эдуардо Эрнекян) - 72,89%, компания HayPost Trust Management B.V. - 22,11%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%.