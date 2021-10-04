Понедельник, 4 Октября 2021 18:32

АрмИнфо.Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию планируется, готовится его личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее в понедельник о том, что такая встреча готовится, сообщила в ходе встречи с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Ожидается [визит Пашиняна в РФ]. Личная встреча [с Путиным] готовится", - сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

В нынешнем году Путин и Пашинян провели три личные встречи, более 10 раз разговаривали по телефону. По мнению Матвиенко, такие интенсивные контакты задают тон всему комплексу российско-армянских отношений. -