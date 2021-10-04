Понедельник, 4 Октября 2021 17:43

АрмИнфо.Глава МИД Ирана Хосейн Амир- Абдоллахиян на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном по итогам переговоров в Тегеране заявил, что ИРИ не позволит путем иностранного вмешательства влиять на отношения со своими соседями.

"Сегодня мы договорились развивать сотрудничество во всех сферах экономики, торговли и туризма. Торговля и эксплуатация армянского транзитного маршрута являются одними из вопросов, представляющих взаимный интерес для обеих стран", - сказал глава МИД Ирана, передает Mehr.

"Мы определили процесс, который будет оперативно запущен для оживления транзитных дорог и маршрутов двух стран. В ближайшие недели мы увидим больше оживления в отношениях между двумя странами. Наш регион и наши северные соседи находятся в тяжелой ситуации, особенно из-за присутствия сионистов и террористов в некоторых частях региона", - добавил он.

"Мы не позволим некоторым иностранным государствам влиять на отношения Ирана с его соседями, включая Армению. Наш регион ни в коем случае не потерпит новых чрезмерных требований. Проблемы региона должны решаться народами региона без какого-либо иностранного вмешательства", - подчеркнул Хосейн Амир Абдоллахиян.

В свою очередь, глава МИД Армении высоко оценил подход Ирана в вопросе территориальной целостности Армении

"Наша дружба длится веками. Мы обсудили и обменялись мнениями по всем событиям в регионе. Я проинформировал министра иностранных дел Ирана о событиях, связанных с Нагорным Карабахом. В карабахской войне также принимали участие наемники из других стран. Несмотря на то, что Азербайджанская Республика была обязана освободить находящихся в плену граждан и удерживаемых лиц, она этого не сделала и это должно быть сделано как можно скорее. Мы должны провести переговоры и обсуждения с участием Азербайджана, Ирана и России, и мы сделали акцент на возобновлении коммуникационных маршрутов в регионе. Армения заявляет о готовности вновь открыть коммуникационные маршруты", - сказал глава МИД Армении.

Мирзоян подчеркнул, что агрессия Азербайджана на границах и официальных территориях Армении ставит под угрозу усилия армянской стороны по обеспечению мира и стабильности в регионе. "Мы ценим подход Ирана к территориальной целостности Армении", - подытожил глава МИД РА.