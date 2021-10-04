Понедельник, 4 Октября 2021 17:39

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 5 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 собственные дома 18-65 на улице Торомоняна, собственные дома 1-52 на улице Крылова, собственные дома 9-76 на улице Сасунци Давида; жилой дом 63 на улице Брюсова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилые дома 1, 3, 5 на улице Джугаи, 17 на улице Нансена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; собственные дома на улицах 3, 5, 6, 8, 10, 12, собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 6-ой улицы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилеы дома 1, 3, 5 на улице Душанбе, 8, 10, 12, 13, 15 на улице Ташкент, ясли-детский сад N1 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже; жилые дома 40, 40/1 на улице Дзорапи, 5, 5а, 7, 9, 9а на улице Туманяна, 19 на 2-ом переулке Анрапетутяна 11, 11а на улице Туманняа, 90, 96, 98 на улице Налбандяна, 5а на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 собственные дома на улицах Царава Ахбюра, Ачаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы Церенца и Дживану, улицы 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 18 в кв. “Ахтанаки”, дом-интернат N1 в Ереване и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 24, 24б, 24г, 26а на улице Шарури, собственные дома на улицах Норагавита 1, 2, 6, собственные дома на 1-ом переулке 2-ойулицы Норагавита, собственные дома на 2-ом тупике 6-ой улицы Норагавита, собственные дома на 1-ом тупике 1-ой улицы Норагавита, жилые дома 1, 3, 5, 7/1, 7/2 на 2-ой улице Верин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

10։00-16։00 села Ахтаг и Ферик;

11:00-13:00 село Араташен;

в Араратской области:

10։00-16։00 частично село Покр Веди;

10:30-14:30 частично улицы Нерсисяна, Мамиконяна в городе Арташат;

10:30-16:00 частично улицы Агаяна, Комитаса, Авагяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 села Караглух, Агнджадзор, Таратумб, Орс и Салли; квартал “Нор” села Шатин;

11:00-15:00 частично село Малишка;

в Котайкской области:

10:00-16:30 улицы Сафаряна, Ара-Гехецика, Нор-Таг, Нар-Доса, Газаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11:00-16:00 частично община Нор Гехи; квартал ‘Коюги” в Нор Гехи, ООО “Арзни Груп”, “Арзни Эстетика”, “Лусима”, санаторий Железной Дороги, ООО “Вьюв”, КТП ‘Нарек ГТ”, ООО “Эй Эл Ти”, ЧП “А.Агаронян”, собственник “Нарек Аракелян”, собственники “В.Акобян”, “В.Манукян”, ООО “Арзни Экспресс”, ЧП “К.Погосян”, собственник “М.Арутюнян”, ООО “Голден Флауер”, собственник “А.Ованнисян”, ООО “Бюрегашох” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Арзни;

12։00-16։00 села Гегашен и Зовк полностью;

в Тавушской области:

11:00-14:00 улица Парз лич, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан; село Техут, прилегающее к городу Дилижан;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Карнут, Овит, Басен, Джрарат, центральная территория села Ахурян, окружной центр Ахуряна, оздоровительный центр Ахуряна, “Мор ев манкан арохчакан кентрон”, Ахурянское отделение Полиции, квартал “Джрашинарарнери”, хлебный завод, ЗАО “Мердзмосковян”, ОАО “Аргик”, Нефетебаза, “Агросервис”, квартал ‘Чаншин”, сельский строительный квартал “Юмс”, газозаправочные и бензозаправочные станции и прилегающие территории в Ахурянском регионе;

в Сюникской области:

09:45-10:45 село Гехи;

10:00-16:00 частично село Тег.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180