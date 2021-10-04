Понедельник, 4 Октября 2021 16:08

АрмИнфо.Тегеран поддерживает хорошие отношения с Баку и Ереваном, заявил официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде в понедельник. Комментируя визит министра иностранных дел Армении в Иран, он заявил: "Поездка главы МИД Армении в Тегеран в целях развития двусторонних отношений заранее была запланирована".

"Двусторонние вопросы в областях политики, экономики и культуры будут обсуждены в рамках визита армянского министра Арарата Мирзояна в Иран. Мы поддерживаем хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией", -подчеркнул он, добавив, что связи Ирана с какой-либо страной не угрожают интересы другой страны.

Говоря о присутствии террористов в Азербайджанской Республике вблизи границы Ирана, Хатибзаде заявил: "С начала войны мы получили отчеты, и сообщили нашим азербайджанским коллегам об этом. Они заверили, что нет никакой угрозы против других стран".

Комментируя недавние события в отношениях между Ираном и Азербайджаном, пресс- секретарь МИД ИРИ заявил, что Тегеран поддерживал свою принципиальную позицию за последние месяцы. "Нам надо продолжать отношения с Баку через переговоры", - добавил он.

"Мы сначала сказали нашим азербайджанским друзьям, что Иран признает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Баку нельзя позволять третьей страны использовать его земель и границ. Иран хорошо может обеспечивать свою безопасность, но Азербайджан также должен выполнять свои обязательства", - отметил иранский дипломат.

Он в ответ на вопрос о роль России в посредничестве между Тегераном и Баку вокруг недавних событий в Кавказе, заявил, что отношения Ирана с Баку и другими соседями не нуждаются в посреднике. "Мы проведем стратегические переговоры с Россией, и обе страны имеют общую позицию по Каспийскому морю и военным учениям в нем", - подчеркнул он, передает ИРНА.

Хатибзаде также подверг критике арест иранских водителей азербайджанскими пограничниками. -