Понедельник, 4 Октября 2021 16:06

АрмИнфо.США стремятся внести вклад в разрешение неурегулированных вопросов, как в рамках Минской группы ОБСЕ, так и работая отдельно с Арменией и Азербайджаном. Об этом 4 октября в беседе с журналистами заявил посол США в Азербайджане Ли Лиценбергер.

"В рамках односторонних инициатив удалось договориться о возвращении удерживаемых в Азербайджане лиц и выдаче карт минных полей. Мы со своей стороны будем продолжать помогать сторонам, чтобы все жители региона могли совместно жить в мирной обстановке", - сказал Лиценбергер, передают азербайджанские СМИ.

Вместе с тем он подчеркнул, что США стремятся найти возможности для налаживания сотрудничества между Азербайджаном и Арменией.

"Есть еще вопросы, которые не отрегулированы между Азербайджаном и Арменией. Я заранее не могу спрогнозировать, как они будут решены. США стараются пригласить стороны к переговорам, чтобы они были решены справедливо на равноправной основе. Для этого понадобится определенное время и процессы", - сказал дипломат, добавив, что в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд встретилась с главами МИД Азербайджана и Армении.