Понедельник, 4 Октября 2021 15:13

АрмИнфо.В МИД Азербайджана отреагировали на высказывания министра иностранных дел Ирана в адрес Баку в интервью местному телеканалу и подчеркнули, что не принимают утверждения о наличии каких-то сил вблизи границы Азербайджана с Ираном, о подстрекательских попытках этих сил.

Так, начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева согласилась с министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдуллахияном, что отношения между двумя странами находятся на самом высоком уровне.

При этом она выразила сожаление в связи с резкими оценками Ирана, заметив, что подобных оценок не было, когда эти территории были под контролем Нагорного Карабаха.

Вместе с тем она заверила, Азербайджан заявил о готовности нормализовать отношения с Арменией на основе фундаментальных принципов международного права и начать переговоры по делимитации границ: "Делимитация границ между Азербайджаном и Арменией это двусторонний вопрос и то, что в последнее время противоположная сторона подает позитивные сигналы в этом плане, позволяет надеяться на конструктивное развитие процесса.

Что же касается вмешательства внешних сил в Азербайджан, хотелось бы подчеркнуть, что Азербайджанская Республика всегда проводила независимую внешнюю политику и не раз доказывала это конкретными шагами на протяжении 30 лет. Развитие дружеских и добрососедских отношений с соседними странами является одним из главных приоритетов нашей внешней политики и с нашей стороны постоянно предпринимаются шаги в этом направлении".

Напомним, что глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян в субботу, комментируя военные учения на границе с Азербайджана заявил, что Тегеран никогда не потерпит присутствия фальшивого сионистского режима и его провокационных действий вблизи границы с Исламской Республикой Иран, а также геополитических изменений региона и его границ. "Мы об этом также объявили азербайджанским властям через свои дипломатические каналы", - отметил глава МИД ИРИ.