Понедельник, 4 Октября 2021 15:06

АрмИнфо.Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине 2021 года стали американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян, сообщается на сайте премии. Награду они получат <за открытие рецепторов температуры и осязания>. Сообщает <Коммерсант>.

Ученые нашли ответ на вопрос, как инициируются нервные импульсы, чтобы можно было воспринимать температуру и давление. Дэвид Джулиус использовал капсаицин, острое соединение из перца чили, которое вызывает ощущение жжения, чтобы идентифицировать датчик в нервных окончаниях кожи, который реагирует на тепло.

Ардем Патапутян использовал чувствительные к давлению клетки, чтобы открыть новый класс датчиков, которые реагируют на механические раздражители в коже и внутренних органах.

<Лауреаты открыли важнейшие недостающие звенья в нашем понимании сложного взаимодействия между нашими органами чувств и окружающей средой>, - сказано в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Патапутян учился в Американском университете Бейрута перед тем, как эмигрировать в Соединенные Штаты в 1986 году. Он получил степень бакалавра клеточной биологии и биологии развития в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе в 1990 году и степень доктора философии. В 2000 году он стал доцентом Исследовательского института Скриппса. В период с 2000 по 2014 год он занимал дополнительную должность исследователя в Исследовательском фонде Новартис. С 2014 года Патапутян работал исследователем в Медицинском институте Говарда Хьюза.