Понедельник, 4 Октября 2021 14:13

АрмИнфо. У меня нет однозначного ответа на вопрос о возможности создания союзного государства Армении и России. Об этом заявил второй президент Армении Роберт Кочарян 4 октября на пресс-конференции в Ереване.

Он напомнил, что в дни его пребывания у власти формировалось союзное государство Россия - Беларусь. "Никогда такой вопрос не обсуждался. То, что вижу сейчас - вызывает вопросы. Такими темпами, имеем ли мы достаточные ресурсы для государственного строительства? Сейчас я не готов дать однозначный ответ. Необходим анализ угроз нашей государственности. С точки зрения безопасности, у меня впечатление, что, возможно, есть нужда в более широком формате", - отметил бывший президент.

В этом ключе он напомнил, что ОДКБ не защитила Армению. "Фактически, у Азербайджана лучше отношения с ее членами, чем у нас. По его словам, Армении надо было перевести отношения на другой уровень.

Касаясь продажи Россией оружия Азербайджану, Кочарян констатировал, что рынок оружия такой, что если у тебя есть деньги, и ты готов их потратить на покупку оружия, ты его найдешь.

"Не будет это российское - будет иное. Вы видели во время войны вполне успешное применение Азербайджаном нероссийского вооружения. Сверхточные ракеты не были российскими. Потому этот вопрос не фатальный для нас. Скорее, он в моральной плоскости. Не думаю, что продажа Россией вооружения Азербайджану изменит баланс сил в регионе.

Но в моральной плоскости, конечно, это все нехорошо звучит в этой ситуации. Но у меня впечатление, что Россия найдет способ смягчить ситуацию", - предположил Кочарян, в качестве варианта отметив возможность сохранить баланс с Арменией.

Он также прокомментировал армяно-турецкие отношения и заверил, что в дни его президентства, применялась одна формулы: "Мы готовы к отношениям без предварительных условий. Это Турция всегда обуславливала наши отношения с Азербайджаном", - сказал он, при этом добавив, что последнее заявление президента Турции опять таки выдвигало предварительное условие, мол решите вопрос с коридором, и тогда Анкара будет готовы нормализовать армяно-турецкие отношения.

"Здесь для меня неприемлема взаимосвязанность. Почему мы должны быть против нормализации армяно-турецких отношений, если они будут безпредусловий", - вопрошал Кочарян, выразив убеждение, что если вдруг и состоится встреча лидеров Армении и Турции в сегодняшних условиях, она будет в унизительной форме для армянской стороны.